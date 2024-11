Cristian Castro responde por primera vez a Yolanda Andrade por su supuesta boda con Verónica Castro

A poco más de cinco años de la polémica, Cristian Castro decidió responderle a Yolanda Andrade acerca de la supuesta boda de la conductora con la madre del cantante, Verónica Castro.

La revelación, hecha en 2019 por Andrade en el programa de Javier Poza, provocó una avalancha de especulaciones, pero hasta el momento no ha sido respaldada por pruebas tangibles. Incluso en TVNotas una amiga de de ‘la Vero’ nos dijo que Yolanda habló del tema 15 años después porque estaba celosa de que la dejara por otra mujer regiomontana, llamada Lizzie Barrera.

Aunque en su momento Andrade evitó confirmar la identidad de su exesposa, Verónica Castro ha negado rotundamente en diversas ocasiones cualquier vínculo romántico o matrimonio con Yolanda, y ha calificado las declaraciones como una broma, pidiendo a la prensa que no las tomara en serio.

Verónica Castro y Yolanda Andrade han sido rodeadas por la polémica de su supuesta boda / Facebook: Verónica Castro y Yolanda Andrade

¿Qué dijo Cristian Castro de la supuesta boda de Yolanda Andrade y Verónica Castro?

El cantante se pronunció sobre el tema recientemente en una entrevista con Maxine Woodside en ‘Todo para la mujer’, y le exigió a Yolanda Andrade que presente pruebas claras de sus dichos. Cristian, no escatimó en criticar la falta de evidencia que respalde las declaraciones de la conductora de ‘Mojoe’, sobre la relación amorosa que supuestamente tuvo con su madre.

Cristian Castro aclaró que, en su opinión, las afirmaciones de Yolanda no cuentan con un relato sólido ni pruebas que las respalden. “No hay fotos. No hay chats. No hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos; qué fechas, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó todo, por qué finalizó”, señaló el cantante, quien agregó que la falta de detalles concretos hace que la historia no le interese.

El hijo de Verónica Castro no solo cuestionó la veracidad de los dichos de Andrade, sino que también dejó claro que no es suficiente con las declaraciones de la conductora. Exigió pruebas claras y contundentes que respalden su relato, como fotografías, mensajes o algún otro tipo de evidencia que haga más creíble lo que ha dicho en varias entrevistas.

A pesar de la controversia generada por las declaraciones de Yolanda Andrade, Cristian Castro afirmó que no ha sentido ningún impacto emocional por el tema. “El aspecto de Yolanda Andrade no me ha interesado. No sé por qué, pero es muy sincero lo que digo”, comentó, reiterando que la situación no ha tenido repercusiones en su vida personal y su vínculo con su famosa mamá.

El cantante destacó que, aunque la noticia haya causado revuelo en los medios y entre el público, para él, el relato de Andrade carece de peso. “No me interesó la noticia. No opiné nada. No se me hizo contundente el relato. Tampoco se me hicieron contundentes las pruebas”, concluyó.

Yolanda Andrade presentó fotografías de su supuesta relación con Verónica Castro

Hasta el momento, Yolanda Andrade no ha emitido ninguna respuesta o comentario ante las recientes declaraciones de Cristian Castro. Sin embargo, cabe mencionar que a lo largo del tiempo, Yolanda ha publicado algunas fotografías del supuesto romance que tuvo con Verónica en las que se le ve juntas y de viaje.

No obstante, las palabras del ‘Gallito feliz’ dejó abierta la puerta para que Yolanda haga más revelaciones o aclaraciones acerca de la presunta relación que mantuvo con la querida actriz y conductora.

Por ahora, el tema sigue siendo una de las polémicas más comentadas en el mundo del espectáculo y los fans siguen con la incertidumbre de lo que pudo haber pasado entre ellas.

Yolanda Andrade envió un poderoso mensaje a Verónica Castro al mostrar una foto juntas: “Tú y yo sabemos” / Instagram

¿Cristian Castro ya sabía del romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade?

En septiembre de 2019, una amiga de Cristian contó a TVNotas cómo reaccionó el cantante al escándalo provocado por Yolanda y nos dijo: “Para él no fue ninguna sorpresa. Sabía que tarde o temprano esto saldría a la luz y está muy enojado, pero no de ahora, sino desde que descubrió los amoríos de su mamá con Yolanda, pues nunca estuvo de acuerdo con esa relación, y le advirtió a Vero que tarde o temprano su jueguito tendría consecuencias”.

Al parecer, Cristian Castro estuvo molesto con su madre y le reclamó. “Un día, Cristian le dijo molesto a su mamá que una cosa era irse a tomar un café con unas amigas, y otra, llevárselas a su cama. Vero le respondió que no era nada serio, que era sólo un juego, pero como te digo, él le recriminó y le advirtió que tarde o temprano lo que estaba haciendo le traería consecuencias. De hecho, ahora le llamó y le dijo: '¿Ya ves?, te dije que tarde o temprano se iba a saber, pero no quisiste hacerme caso’”.

Yolanda Andrade se le va a la yugular a Cristian Castro / Instagram

En aquel momento, Cristian estaba tan enojado que prefirió no salir a decir nada y no soportaría a Yolanda: "Él piensa no hablar del tema, aunque quién sabe si lo consiga. Dice que ya es suficiente con sus propios problemas, para ahora tener que enfrentar a la prensa por esto; por eso está enojado, ¡porque se lo advirtió!”.

“No soporta a Yolanda, la detesta, no la puede ver ni en pintura, porque la conoce desde que trabajaron en Las secretas intenciones y sabe que a Joe no se le va una viva. Andrade ha andado no sólo con Vero, sino con muchas otras actrices del medio. Aunque por otro lado, Cristian está preocupado por su mamá”, añadió.

En 2020, Yolanda dijo que el cantante agredió físicamente a su mamá y dio detalles del día que supuestamente la lastimó seriamente. “Es un cobarde, sí le pegó a su mamá, si miento que me demande”, advirtió.