Cristian Castro sorprende a su mamá, Verónica Castro, con emotivo mensaje en plena entrevista

Pese a que han tenido sus diferencias en el pasado, Cristian Castro ha dejado claro el gran amor que siente por su madre, Verónica Castro, por lo que dio una grata sorpresa a la actriz.

Todo ocurrió durante una entrevista que Jimena Gállego le realizó a Verónica por haber ganado el Premio PRODU por ‘Una vida de dedicación artística’.

Durante la conversación, la también presentadora se sinceró sobre su futuro en el medio artístico y habló acerca del gran afecto que siente por sus hijos Cristian y Michel Castro.

En algún punto de la plática, la actriz se dijo estar muy orgullosa por todos los logros que han conseguido sus hijos a lo largo de los años.

“Mis hijos están muy dedicados a lo suyo; Michel al cine, a sus fotografías, Cristian a su cantada. Se divierten y, la verdad, yo no puedo más que agradecer a Dios todo lo que ha hecho conmigo, con mis hijos y mi familia”, expresó.

Tras esta declaración, la entrevistadora le mostró los mensajes que sus hijos le habían grabado para felicitarla por su reconocimiento. En el caso de Michel, le agradeció por toda la entrega que ha puesto en su vida profesional y personal.

Por su parte, Cristian aseguró que es su “fan número 1”, resaltando que la amara por siempre.

Como era de esperarse, Verónica se mostró sumamente contenta al escuchar las palabras de sus hijos. Aunque, aparentemente, quedó más sorprendida con el mensaje de Cristian, pues expresó: “Ay, también está el otro”.

En tanto que, cuando vio el video de su hijo Michel, señaló que el joven era su “ángel de la guarda” ante los problemas de la vida: “Ay, mi hijo, me apareció. Es mi ángel de la guarda. Me cuida siempre la espalda”, indicó.

Previo a escuchar los mensajes de sus hijos, Verónica Castro manifestó que estar lejos de la vida pública la ha ayudado tener tranquilidad en su vida.

“Es que estoy tranquila y llegó un momento de paz en mi vida que también lo busqué y tal vez no lo encontraba, pero sí decidí en un momento dado tenerlo conmigo. Se veía venir un momento difícil, fuerte, con el fallecimiento de mi madre. Después con toda la cosa esta que hubo de la pandemia, que fue terrible. Entonces sí, sí, me agarró muy fuerte, me agarró muy descolocada y terminé mal”