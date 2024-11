¿Yuri reanudará su gira con Cristian Castro? La cantante confirma otro “tour colaborativo”

Hace algunos meses, Yuri y Cristian Castro dieron por terminada la exitosa serie de conciertos que estaban dando por la República Mexicana. De acuerdo con la cantante, su colega fue quien decidió retirarse del proyecto.

Aunque aclaró que no hubo conflictos entre ellos, señaló que, a diferencia de lo que se veía en el escenario, al intérprete de ‘Azul’ no le gustaba interactuar mucho con ella y prefería estar en su camerino.

“La gira no se termina por ninguna relación o conflictos personales. Cristian no es peleón, es muy pasivo. Cris fue el que decidió (terminar la gira) y yo lo respeto y no pasa nada. No estoy enojada. Si lo vuelvo a ver, lo abrazo”, indicó en aquel entonces.

Yuri / Instagram: @oficialyuri

Cristian Castro dispuesto a retomar la gira con Yuri

Tras las declaraciones de la veracruzana, Cristian Castro reconoció que fue muy feliz trabajando junto a su colega y expresó su deseo de “limar asperezas” con ella para retomar la gira.

“Yo quiero retomar con Yuri. La quiero tanto. No quiero que se desanime. Ella cree en mí. Estuvo contenta. Estuve feliz a su lado. Es una mujer muy bonita, con una voz tan linda, con espíritu precioso. Estuve feliz en mancuerna con ella. Estábamos muy bien en un show contundente”, manifestó en una entrevista para ‘Ventaneando’.

Cristian Castro / Instagram: @cristiancastro

Yuri hará otra gira colaborativa, ¿con Cristian Castro?

En un reciente encuentro con los medios, Yuri expresó que habrá muchas sorpresas en 2025, entre ellas, otra gira colaborativa. Sin embargo, y para tristeza de los fans, no será con Christian Castro, sino con otro artista.

Sin dar muchos detalles sobre el nuevo tour o el famoso que estará acompañándola, la cantante dejó claro que será algo muy “emocionante” y aprovechó las cámaras para reiterar que no volvería a trabajar con el hijo de Verónica Castro.

“No, ya no regresamos (Cristian y yo). Ya hay otros planes de hacer otra gira con otra persona. No les puedo decir porque no hay contrato todavía” Yuri

Cabe destacar que, luego de saber que Cristian Castro tenía interés en retomar la gira con ella, Yuri señaló que ya era “demasiado tarde” para volver a trabajar con su colega. Sin embargo, sostuvo que, pese a todo, lo seguía queriendo y admirando.

“Si me hubiera dicho a lo mejor, no sé, hace un mes atrás, puede ser que sí. Hubiéramos continuado, y creo que hubiera estado espectacular, pero bueno, son cosas que suceden. No pasa nada y la vida continúa”, comentó en su momento.

Mánager de Cristian Castro asegura que la gira con Yuri continúa

Aunque todo indica que Yuri no quiere volver a colaborar con Cristian Castro, Darío de León, mánager del cantante, afirmó que sí hay planes para que la gira entre las celebridades se reanude en 2025.

“No voy a hacer comentarios sobre lo que dijo Yuri. Lo que les puedo decir, que hemos hablado entre mánagers, es que el año próximo seguiremos. Ahorita terminamos el compromiso con Ocesa y es una gira sumamente exitosa, como todo el mundo sabe. Esperemos regresar el próximo año”, puntualizó.

