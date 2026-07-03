Influencer sorprende a la Selección Mexicana con lujoso regalo tras eliminar a Ecuador: ¿cómo reaccionaron?

La victoria de México contra Ecuador dejó una gran alegría pero al mismo tiempo mucha polémica, como la reaparición de Ángela Aguilar y Nodal en el estadio, luego de una supuesta boda privada.

El pase de México a los octavos de final sigue dando de qué hablar, y ahora porque un famoso influencer sorprendió a los seleccionados mexicanos con costosos regalos por eliminar a Ecuador. ¿Qué fue lo que les regaló? Descúbrelo aquí.

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El influencer convivió con jugadores mexicanos en el Centro de Alto Rendimiento. / Redes sociales

¿Qué regalo recibió la Selección Mexicana tras vencer a Ecuador?

Un famoso creador de contenido llegó a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento con cajas que contenían piezas lujosas que serían regaladas a cada uno de los jugadores mexicanos.

El momento en el que reciben el regalo se volvió viral rápidamente en redes sociales por la reacción de asombro de los mexicanos.

Y es que no fue cualquier detalle; los futbolistas recibieron relojes ‘Rolex’, una de las marcas de lujo más prestigiosas del mundo, con modelos valuados entre los 100 mil y más de un millón de pesos.

Sin embargo, en las redes de la Selección Mexicana que de común acuerdo con los jugadores, regresaron los relojes al influencer.

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La SNM informa que de común acuerdo nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, @stevewilldoit los relojes que por iniciativa propia les había regalado. — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 3, 2026

¿Quién es el influencer que regaló relojes Rolex a la Selección Mexicana?

El responsable del lujoso obsequio es el influencer “Stevewilldoit”, que es reconocido por hacer apuestas millonarias y regalar artículos lujosos.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Stephen Deleonardis y originario de Estados Unidos, reveló que hizo una apuesta de dos millones de dólares a favor de México, creyendo que vencerían a Ecuador.

Antes del partido, en su perfil de Instagram subió una fotografía usando el jersey de la selección y un bigote falso, junto a una captura de pantalla que mostraba su apuesta y su potencial ganancia de más de 3 millones de dólares.

En esa misma publicación, el creador de contenido reveló que compro relojes para cada jugador y personal del equipo mexicano; y asegurando que siente cariño por México.

El influencer mostró la ganancia de su apuesta. / IG: @stevewilldoit

“Vivo en México a tiempo parcial, mi perro se llama Juan Carlos y, francamente, mexicano tiene que ser mi raza favorita.” Stevewilldoit

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MÉXICO | El influencer estadounidense SteveWillDoIt obsequió un reloj Rolex a cada uno de los jugadores de la Selección Mexicana durante su concentración. El valor total de los regalos asciende a una cifra millonaria. pic.twitter.com/YCIE8FHIxg — Don Arrecho (@donarrechoec) July 3, 2026

¿Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial 2026?

México va a jugar nuevamente un quinto partido desde el Mundial de 1986, cuando perdieron en tanda de penales contra Alemania Occidental.

Ahora, la Selección Mexicana se medirá ante Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El partido tendrá un cambio de horario, inicialmente estaba programado para las 18:00hrs, pero ahora iniciará a las 12:00hrs debido a la amenaza de una tormenta eléctrica.

La victoria de México sobre Ecuador dejó un sabor agridulce, por la victoria del equipo pero dejó una tragedia en la que murieron aficionados nacionales durante los festejos.

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