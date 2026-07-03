¿Partido México vs. Inglaterra cambia de horario?: El DT del Tri no está de acuerdo y dice: “Estoy enca...”

Hace algunas horas, circuló la información de que el partido del Mundial 2026 entre México e Inglaterra cambió de horario. Mientras se espera información oficial, Javier ‘el Vasco’ Aguirre, DT de la selección tricolor, dio su opinión acerca de esta situación. El entrenador se dijo muy molesto. Esto fue lo que dijo.

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DT de México habla del cambio de horario del partido vs. Inglaterra / Mezcalent

¿Cuál sería el nuevo horario del partido México vs. Inglaterra?

El pasado martes 30 de junio, México venció a Ecuador en el Estadio Azteca, lo que le dio el pase a octavos de final en el Mundial 2026. En esta etapa, el equipo mexicano enfrentará a Inglaterra. El encuentro estaba pactado para el próximo domingo 5 de julio, a las 6 pm.

No obstante, se dijo recientemente que, si bien el día sería el mismo, cambiaría el horario. Se reprogramó para las 12 pm. El argumento sería el riesgo de tormenta eléctrica y por ello debía realizarse más temprano para evitar cualquier inconveniente.

También se reportó sobre un cambio en el partido Brasil vs. Noruega, que se llevará a cabo en Nueva York. En lugar de comenzar a las 4 pm. (hora de Estados Unidos), iniciará a las 5 pm. Según se explicó, por motivos de seguridad ante los posibles festejos.

Aunque la organización no ha dicho nada acerca del tema, se ha hablado mucho del tema en redes sociales. Algunos temen que esto pueda influir en el desempeño de los mexicanos y resulte en su derrota.

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México y su desempeño en el Mundial 2026 / Imagen generada con IA

Javier ‘el Vasco’ Aguirre, DT de la selección mexicana, reacciona al posible cambio de horario del partido contra Inglaterra

En medio de los rumores, Javier ‘el Vasco’ Aguirre, entrenador de la selección mexicana, dio sus primeras impresiones en el programa de Joaquín López-Dóriga. Lejos de lo que se pudiera pensar, el experto no estaría de acuerdo con este cambio.

Si bien indicó que acataría cualquier decisión de la organización, admitió que esto representaría un problema para el equipo. Y es que recalcó que esto obliga a cambiar “los planes” que tenía.

“Me lo informaron aquí y no estoy de acuerdo. En nada piden mi opinión y ni modo. Insisto en ello, (la organización) manda y a tragar ajo y agua. (Tengo que reprogramar todo) La siesta, la comida, la fisioterapia, todo. Es una tontería. No es cosa menor. Es una cosa importante. A mí nadie me consultó y estoy bastante enca…”. Javier ‘el Vasco’ Aguirre

Pese a todo, Javier dijo que la selección estará lista para darlo todo en la cancha y ganar para lograr el pase a cuartos de final. Cabe mencionar que el equipo de Inglaterra llegará este viernes a México. Al día siguiente, entrenarán en las instalaciones de Ciudad Universitaria.

La Federación Inglesa ha evitado revelar dónde se hospedarán sus jugadores. Esto, para evitar que los fanáticos vayan al lugar, como pasó con Ecuador.

Cabe recalcar que el periodista, a través de sus redes sociales, informó que, al parecer, la organización no cambiará el horario del partido.

🔴 #EXCLUSIVA | ⏳"Me lo informaron aquí, no estoy de acuerdo, FIFA manda y a tragar ajo y agua": Javier Aguirre revela cómo se enteró del cambio de horario y acepta el ajuste, aunque admite que no le gustó. #FórmulaNoticias con Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) pic.twitter.com/CcguEoanPf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 3, 2026

¿Quién ganará el partido México vs. Inglaterra?

Mhoni Vidente hizo una predicción sobre el partido México vs. Inglaterra. La vidente predijo que, probablemente, quedaría en empate y se irían a penales. No reveló quién ganaría al final.

“Lo más seguro es que el domingo nos vayamos a penales, que queden empatados 0-0; que nos vayamos a penales y ganemos. Lo que tiene que hacer México es ensayar los penales”, indicó.

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