Futbolista que debutó en el Mundial 2026 a los 18 años gana una fortuna; ¡este es su extravagante gustito!

Los partidos del Mundial se han llenado de momentos memorables como la expulsión de Piero Hincapié por una discusión con Santi Jiménez.

Sin embargo, las peleas de jugadores en la cancha no son lo único que despierta la curiosidad; también está en qué gastan sus millonarios sueldos. Aquí te contamos la historia de un jovencito de 18 años que ya es más que millonario y su extravagante gustito.

Cristiano Ronaldo gana alrededor de 208 millones de euros al año / IG: @cristiano

¿Cuánto gana un jugador en el Mundial?

A diferencia de lo que muchos creen, los futbolistas no reciben un sueldo por disputar el Mundial. Sus principales ingresos provienen del salario que les paga su club, además de los bonos que ofrece su federación por clasificar o avanzar de ronda, así como de los contratos de patrocinio y acuerdos comerciales que mantienen fuera de la cancha.

Para el Mundial de 2026, la federación organizadora incrementó el dinero destinado a las selecciones participantes hasta los 871 millones de dólares. Ese dinero se entrega a las federaciones, que son las encargadas de distribuirlo entre jugadores, cuerpo técnico y otros integrantes de la delegación. El campeón del torneo podrá recibir más de 50 millones de dólares.

De manera individual, uno de los futbolistas con mayores ingresos en su club es Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona. Gracias a su contrato con el club y a sus acuerdos publicitarios, el español de 18 años percibe millones al año, una fortuna que también refleja en su exclusiva colección de autos de lujo.

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Entre su colección de autos de lujo, Yamal posee un Porsche 911 Turbo S con 650 caballos de potencia. Su precio es de 5 millones de pesos. / Redes sociales

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¿Cuánto gana Lamine Yamal, el jugador más joven del Barcelona?

Lamine Yamal comenzó a jugar fútbol desde los seis años y en 2014 ingresó a La Masia, la prestigiosa cantera del Barcelona. Su talento lo llevó a debutar con el primer equipo en 2023, consolidándose como una de las mayores promesas del futbol mundial.

Actualmente, se estima que percibe alrededor de 18 millones de dólares al año, lo que equivale a unos 350 mil dólares brutos por semana, es decir, cerca de 6 millones de pesos mexicanos. A esa cifra se suman los ingresos que obtiene por sus contratos de patrocinio con marcas como Adidas, American Eagle, OPPO, Powerade y Beats by Dre.

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¿Qué hace Lamine Yamal con su salario? Así es su millonaria colección de coches

Con el dinero que se lleva de los patrocinios y el que recibe de su federación, Lamal tiene en su propiedad una variedad de coches de lujo. Te contamos sus precios:



Mercedes-AMG G 63: Entre 4.5 millones a 5 millones de pesos mexicanos.

Entre a 5 millones de pesos mexicanos. Lamborghini Revuelto: Entre 15 y 18 millones de pesos.

Entre de pesos. Cupra Formentor VZ: Alrededor de 950 mil pesos mexicanos.

Alrededor de BMW XM: En torno a 4 millones de pesos mexicanos.

Porsche 911 Turbo S: Aproximadamente 5 millones de pesos mexicanos dependiendo del modelo.



El precio del Cupra Formentor VZ ronda en los 939 mil 900 pesos mexicanos / Redes sociales

¿Quién es Lamine Yamal y cómo juega en el Mundial?

Lamine Yamal es el español que juega como extremo derecho en el F.C. Barcelona.

en el F.C. Barcelona. Nació el 13 de julio de 2007 en España .

. Actualmente es el jugador más joven del F.C. Barcelona .

. Su madre es de Guinea Ecuatorial y su padre de Marruecos.

Al celebrar sus goles, hace con los dedos el número “ 304 ”, un guiño al código postal 08304

”, un guiño al código postal 08304 Yamal es seleccionado de España y ya marcó su primer gol en el Mundial de 2026 contra Arabia Saudita.

