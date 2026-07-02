El pato Merlín ¡codeándose con la crema y nata! ¿Ya se les subió? Entrevista a su mamá lo revela, VIDEO

Después de que Karla Gómez nos revelara qué hace el Pato Merlín en su casa, el ‘patito mundialista’ tiene una cita confirmada para cumplir una importante misión en el próximo partido de México vs. Inglaterra, el domingo 5 de julio, a las 06:00 de la tarde. En una entrevista un comentario de ella sacó a la luz la madera de la que están hechos. Te contamos qué dijo.

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¿En qué partido estará el Pato Merlin durante el Mundial? / Redes sociales

¿Quién es y por qué se hizo famoso el Pato Merlín?

El Pato Merlín es un animal de dos años de vida que, durante el Mundial de 2026, se ha convertido en una estrella viral. Se volvió famoso al acompañar a su familia a vender aguas en el partido inaugural de la selección mexicana y se ganó entonces el apodo de ‘patito mundialista’.

La forma de vestir del pato es una de sus cualidades más atractivas en internet. Merlín asiste a los festejos de fútbol luciendo un jersey de la selección nacional y zapatillas hechas a su medida.

Los dueños de Merlín son Karla Gómez y su hijo y lo consideran un miembro más de su familia, ella lo ve como “un hijo más”.

El pato ganó fama nacional e internacional después de que sus videos se hicieran virales en redes sociales. ¡Y ahora está en todas partes y en los mejores eventos!

En Canadá venden réplicas del Pato Merlín / Alejandro Isunza, (contamos con permiso para mostrar al menor)

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¿Ya se les subió la fama al pato Merlín y a su mamá?

El pato Merlín y su mamá estuvieron presentes en partidos de la selección mexicana. Karla Gómez reveló en una entrevista que la han dejado pasear por zonas especiales de los estadios, junto a su pato. En total, han estado en los partidos que México jugó contra Chequia y Colombia, y ahora en el de Ecuador. Esto dijo:

Ya nos dejaron interactuar un poco más ayer y meternos por otros túneles VIP, cosa que antes no se podía. Karla Gómez sobre pasearse con su pato por pasillos del estadio de la Ciudad de México

En la misma entrevista, la dueña del Pato Merlín reveló que el famoso animalito ya es co sideral un amuleto de la Selección Mexicana.

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Poncho de Nigris ess FAN del Pato Merlín / Redes sociales

¿Dónde verá el pato Merlín en el partido de México vs. Inglaterra?

De acuerdo con lo mencionado por Karla Gómez, Merlín tiene confirmado su boleto para el domingo 5 de julio como amuleto de la suerte. Karla así lo dijo:

La FIFA habló con Televisa y dijo algo muy bonito: Necesitamos que Merlín esté en el estadio porque es un amuleto muy bueno para la selección. Dueña del pato Merlín

Debido a que Merlín se ha convertido en un símbolo de apoyo para la Selección Mexicana, los organizadores del torneo ya brindan instrucciones a su familia para que pueda ingresar al estadio y asistir al partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. ¿Logrará ser el pato el amuleto que México necesita para ganar en su próximo partido como lo hizo ante Ecuador?