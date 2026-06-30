El “¿Y si, sí?” invade México… ¿será que este año sí nos toca?

Si hay una frase que se ha apoderado de las conversaciones entre los mexicanos este 2026 es una muy sencilla, pero poderosa: ”¿Y si, sí?”. Porque, aceptémoslo, por más desilusiones que nos haya dado la Selección de México, siempre llega ese momento en que volvemos a creer.

Bandera de México en estadio / Mexcalent

¿Y si sí? La ilusión ya no solo vive en las redes sociales o entre los aficionados. ¡También llegó a las azoteas!

Resulta que Rotoplas decidió sumarse a las marcas que rotularon desde huevos hasta empaques y pintar esa pregunta en algunos de sus tradicionales tinacos, convirtiendo uno de los objetos más representativos de los hogares mexicanos en un enorme recordatorio de que la esperanza sigue intacta. Después de todo, los famosos tinacos llevan décadas acompañando a millones de familias y ahora parecen sumarse a la conversación que tiene a todo el país soñando con hacer historia.

La iniciativa ha llamado la atención porque transforma un elemento cotidiano en un símbolo del entusiasmo que hoy rodea al equipo mexicano. Desde los techos de las casas, el mensaje parece decir lo que millones piensan antes de cada partido: ”¿Y si, sí?”

Rotoplas se pregunta: ¿Y si sí? / Cortesía

Jorge Campos una leyenda

Y si hablamos de ilusión en el futbol, hay un nombre que inevitablemente vuelve a aparecer: Jorge Campos. El legendario exportero mexicano vive uno de los momentos más populares de los últimos años. Lo mismo protagoniza colaboraciones con importantes marcas internacionales de moda que aparece en listas de los hombres más atractivos del año. Incluso, artistas como Alejandro Fernández y Saúl “Canelo” Álvarez han compartido fotografías presumiendo su amistad con el inolvidable “Brody”, demostrando que sigue siendo uno de los personajes más queridos del deporte mexicano.

Quizá esa nostalgia también explica por qué la afición vuelve a emocionarse. Porque cuando aparece Jorge Campos en campañas, comerciales o eventos deportivos, muchos recuerdan aquella generación que hizo soñar a México y no pueden evitar preguntarse si… ahora sí llegó el momento.

Jorge Campos cuando fue portero de la Selección Mexicana de Futbol / Mezcalent

Marcas se suman a la tendencia: '¿Y si sí?’

La fiebre por el ”¿Y si, sí?” también contagió a otras marcas. Empresas como Huevos San Juan, Persil y Sabritas, además de patrocinadores oficiales del equipo como Adidas, Coca-Cola, Corona y Lala, se sumaron a este movimiento que refleja el optimismo de millones de aficionados.

Porque el futbol tiene esa magia de hacernos creer otra vez, aunque el camino parezca complicado. Y mientras el país levanta la mirada y descubre un tinaco con la famosa pregunta, la respuesta parece repetirse en todos lados.

¿Y si este sí es el año de México?