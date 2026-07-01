¿Qué le dijo Piero Hincapié a Santi Giménez? En redes circulan poderosas versiones tras triunfo de México

El partido de dieciseisávos de final entre México y Ecuador fue polémico de principio a fin; desde horas antes del pitazo inicial, con la “serenata ruidosa”, de la que varios famosos como Eugenio Derbez opinaron.

Los 90 minutos dentro de la cancha fueron muy intensos, y ya hacia el final del partido, un momento de tensión entre “Santi” Giménez y Piero Hincapié provocó la expulsión del ecuatoriano, por una supuesta frase ofensiva que dijo. ¿Cuál fue? Descúbrelo aquí.

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Hincapié y Santiago Giménez / Instagram

¿Quién es Piero Hincapié y en qué equipo juega?

El futbolista ecuatoriano de 24 años es tendencia hoy en internet por su escandalosa expulsión en el partido contra México. Por esta razón, te contaremos más sobre él.

Hincapié juega como defensa central o lateral izquierdo en el Arsenal FC de la primera división de Inglaterra, equipo que quedó campeón en la temporada 2025-2026.

Antes de llegar al Arsenal, el defensa inició su carrera en el club Independiente del Valle, luego pasó al Talleres de Argentina, y finalmente emigró a Europa para jugar en el Bayer Leverkusen de Alemania.

Con la selección de su país es su segundo proceso mundialista, pues también fue convocado para el Mundial de Qatar 2022.

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¿Qué le dijo Piero Hincapié a Santi Giménez para que lo expulsaran en el juego de México vs. Ecuador?

En el tiempo de compensación del partido, Piero Hincapié vio la tarjeta roja luego de que dijera una presunta frase ofensiva al delantero mexicano “Santi” Giménez.

Miles de personas en redes sociales han creado memes y también especulado qué es lo que dijo el jugador ecuatoriano y si realmente fue tan fuerte como para recibir una expulsión.

La realidad es que hasta el momento no se sabe qué le dijo exactamente Hincapié a Santiago Giménez. Ni los organizadores del torneo ni los jugadores han hablado al respecto, por lo que no hay una versión oficial.

Los usuarios en redes sociales empezaron a sacar teorías sobre lo que le susurró Hincapié a Santi y, a modo de broma, escribieron:

"¿Y si sí?”

“Le voy a decir a Gilberto Mora que Santa Claus son los papás.”

“Chi... a su madre el América.”

“Las quesadillas no llevan queso.”

“Se dice palta, no aguacate.”

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Santiago Giménez / Redes sociales

Piero Hincapié, el segundo expulsado del Mundial 2026 por la Ley Prestianni

Si no se sabe con exactitud qué fue lo que dijo Hincapie, ¿por qué lo expulsaron?

La realidad es que la razón de la tarjeta roja no fue alguna frase o palabra en sí. Se trata de una nueva regla que está vigente a partir de este torneo: La “Ley Prestianni”.

Esta ley dice que se sancionará con tarjeta roja a cualquier jugador que se cubra la boca durante una discusión con un rival (lo cual hizo Hincapié).

El ecuatoriano es el segundo jugador expulsado por esta ley, el primero fue Miguel Almirón de Paraguay.

El partido de ayer ha sido el tema principal en la orden del día, no solo por lo futbolístico, sino también por el regalo que recibió Jorge Campos de Gianni Infantino.

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