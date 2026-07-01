Gianni Infantino sorprende a Jorge Campos con lujoso regalo durante el partido de México vs. Ecuador: VIDEO

Este partido fue tema de conversación por muchos aspectos, como la predicción que hizo Majo Aguilar sobre el resultado del encuentro.

Ahora, Jorge Campos se robó las miradas durante el partido en el Estadio Ciudad de México, aunque esta vez no fue por sus icónicas narraciones o sus comentarios sobre la Selección Mexicana en compañía de Christian Martinoli y el “Dr. García”, sino por un peculiar regalo que recibió de Gianni Infantino. ¿Qué le regaló el presidente de la FIFA al exportero mexicano? Aquí te decimos.

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Gianni Infantino y Jorge Campos / Redes sociales

¿Qué le regaló Gianni Infantino a Jorge Campos durante el partido de México?

Jorge Campos fue sensación en redes sociales durante el partido entre México y Ecuador, ya que el exfutbolista estuvo en el palco de invitados especiales pero en momentos aparecía en la transmisión de TV Azteca.

“El inmortal” publicó un video en Instagram cómo fueron los momentos en los que cambiaba de invitado especial, a comentarista deportivo.

Pero un detalle que llamó la atención de los más observadores, fue el obsequio que le dio Gianni Infantino, presidente de la FIFA al exportero.

¿Qué le regaló? Unas exclusivas sandalias de la marca Louis Vuitton, perfectas para los outfits del acapulqueño.

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¿Cuánto cuestan las chanclas que le regaló Gianni Infantino a Jorge Campos?

Los más curiosos no dudaron en ir a buscar de inmediato el precio de las sandalias que recibió Jorge Campos.

De acuerdo con el sitio oficial de la lujosa marca francesa, las “chanclas” que le reglaron a Jorge Campos son el modelo “Sandalia LV Sunset” y tienen un módico precio de $18,600 pesos mexicanos.

Según la descripción del fabricante, la sandalia está hecha a base de piel de becerro, con estampados de temporada y con termograbado en tono dorado.

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Sandalias Louis Vuitton / Sitio oficial Louis Vuitton

Las chanclas y el estilo único de Jorge Campos

Jorge Campos se ha vuelto famoso por su exitosa trayectoria durante su carrera como futbolista, pero también por su peculiar estilo para vestir.

En las transmisiones y eventos en vivo, siempre se le ve al exportero combinando sus “outfits” con sandalias, por lo que muy rara vez se le ve usando zapatos o tenis deportivos.

Incluso en eventos de gran importancia como el Mundial 2026, en el que Jorge Campos figura como invitado especial de la sede mexicana, aparece usando sus icónicas sandalias y ahora, agrega unas nuevas y muy lujosas piezas a su colección.

Sin duda, el partido entre México y Ecuador dejó memorables momentos: el pase de México a la siguiente fase, la “serenata ruidosa” a los jugadores ecuatorianos que causó polémica, de la que incluso Eugenio Derbez compartió su opinión, y ahora las nuevas “chanclas” de Jorge Campos.

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