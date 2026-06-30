Bárbara de Regil se lanza vs. aficionados por “serenata” a la selección de Ecuador: “Competir con respeto”

La Selección Mexicana firmó su pase a los octavos de final tras vencer 2-0 a Ecuador. Sin embargo, el partido estuvo envuelto en polémica desde las primeras horas del martes, cuando aficionados mexicanos se dieron cita en el hotel donde se hospedaba la escuadra ecuatoriana e hicieron un escándalo para interrumpir su descanso. Esta situación indignó a muchas personas en internet; incluso personalidades como Eugenio Derbez compartieron su postura sobre la “serenata ruidosa”.

Ahora, es Bárbara de Regil quien ha hablado al respecto y criticó a los aficionados mexicanos involucrados.

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Bárbara de Regil / Redes sociales

Aficionados mexicanos hacen “serenata” afuera del hotel de la selección de Ecuador

A la medianoche del lunes, para amanecer martes, un grupo de seguidores de la Selección Mexicana se reunió a las afueras de un hotel ubicado en Santa Fe, donde se encontraba concentrada la selección de Ecuador, que horas más tarde disputaría el partido de dieciseisavos de final ante México.

Con trompetas, claxons, música a todo volumen, gritos y cantos, estos aficionados tenían el objetivo de interferir en el descanso de los jugadores previo al encuentro.

Y, al parecer, lo lograron, pues los propios jugadores y el personal de la selección mostraron su molestia y solicitaron que se retirara a las personas que estaban afuera.

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🚨😱A unas horas del duelo entre México y Ecuador, decenas de aficionados de la Selección Mexicana se reunieron afuera del hotel de concentración de la selección ecuatoriana, en Santa Fe, para intentar impedir el descanso de los jugadores.



Con bocinas, motocicletas, música,… pic.twitter.com/YzGIOjVyL4 — MVS Noticias (@MVSNoticias) June 30, 2026

Fans interrumpiendo el sueño de la selección de Ecuador previo al partido contra México / Redes sociales

Bárbara de Regil condena las acciones y pide respeto entre aficiones

La protagonista de “Rosario Tijeras” se sumó a las opiniones sobre lo ocurrido y publicó historias en Instagram donde reconoce la pasión con la que se vive el futbol en México, pero criticó la forma en la que actuaron los aficionados mexicanos.

Dijo que la grandeza y localía se demuestran dentro de la cancha, y que no es necesario quitarle descanso al rival para ganar.

“Yo entiendo las ganas de apoyar a nuestra Selección, a México, pero para mí la verdadera grandeza está en ganar en la cancha no afuera de ella.” Bárbara de Regil

La actriz concluyó su reflexión diciendo que el respeto también es una forma de representar a México.

“No necesitas quitarle el descanso al rival para demostrarle quién eres (…) Competir con respeto también es una forma de representar a nuestro país. Ecuador, te amo también” Bárbara de Regil

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Bárbara de Regil pidió respeto entre aficiones. / IG: @barbaraderegil

Ecuador presenta queja ante la FIFA por el comportamiento de los aficionados

Horas antes del partido, la Federación Ecuatoriana de Futbol lanzó un comunicado en sus redes sociales alegando que estas actitudes no cumplen con el juego limpio y los principios de las actitudes deportivas.

En ese comunicado, la federación ecuatoriana declaró que metió una queja formal ante la máxima organización de este torneo, pidiendo que se prestara mayor atención a esos acontecimientos y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Sin duda, este partido estuvo marcado por la polémica, pues el cantante Peso Pluma también estuvo involucrado en un escándalo con una influencer ecuatoriana.

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