Bárbara de Regil reaparece tras haber tomado cloro por accidente; ¿tiene secuelas?: “Me quemó”

Luego de que Bárbara de Regil alarmó al sufrir una emergencia tras consumir cloro por accidente, la protagonista de Rosario Tijeras reapareció públicamente y reveló si tuvo consecuencias graves pese a acudir al doctor. ¿Cuál es su estado de salud? Te contamos.

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Bárbara de Regil alarmó al consumir cloro. / Instagram: @barbaraderegil

¿Por qué Bárbara de Regil tomó cloro por accidente?

A través de sus redes, Bárbara de Regil, quien recientemente trabajó con Angelique Boyer, compartió que al llegar a su casa bebió cloro por accidente debido a que el líquido estaba en un envase de agua.

Por medio de un breve clip, la actriz contó lo ocurrido y lo relacionó con un famoso meme que circula en TikTok, pese a que narró la situación con humor, sus seguidores mostraron preocupación de inmediato.

“Estas son las cosas que solo me pasan a mí y no le pasan a nadie más. Vi esto aquí, al lado, al lado vi esta cubeta, mi cabeza no hizo relación. Lo vi y dije: ‘Fer dejó agua y le voy a dar un trago’”, contó la protagonista de Cabo.

Posteriormente, a través de historias de Instagram compartió un par de fotografías desde el médico, las cuales acompañó con una importante indicación que le dio su doctora: “Como lección: el cloro siempre va con etiqueta de CLORO. La misma doctora me dijo que es muy peligroso”.

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Bárbara de Regil sufre emergencia médica tras beber cloro. / Mezcalent

¿En qué momento se dio cuenta Bárbara de Regil de que estaba tomando cloro?

En un reciente encuentro con la prensa, Bárbara de Regil desmintió que estuviera mal de salud y aseguró que la razón por la que decidió compartir lo que le había sucedido era para alertar a las personas.

“Me fue bien. Me pasó y lo subí también como alertando”, contó Bárbara de Regil, y aclaró que fue su personal quien puso el líquido en una botella con chupete, situación que le ayudó a consumir menos cloro.

“Cuando estaba aquí (en la garganta) dije ‘no’, y ya cuando lo tragué, lo tragué con conciencia. Sí estuvo muy feo, creo que más fue el estrés que entré, pero el cloro me hace los mandados”. Bárbara de Regil

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Bárbara de Regil asegura estar bien de salud pese a beber cloro. / Redes sociales

¿Cuáles son las consecuencias de salud que tuvo Bárbara de Regil?

Aunque no acudió inmediatamente al doctor y siguió trabajando, Bárbara de Regil aseguró estar bien, ya que el cloro solo le quemó la mucosa, pero sí sintió que algo le quemaba al momento de tomarlo.

“Supo horrible, me durmió la lengua, pero los doctores me dijeron que solo se me quemó la mucosa, pero todo bien, chicos. Ese día tomé el cloro y me fui a trabajar”. Bárbara de Regil

De acuerdo con la actriz, sus compañeros le pidieron que acudiera al doctor de inmediato, pero no quiso hacerlo por temor a un lavado; sin embargo, eso no fue necesario. “Todo bien, estoy bien”, concluyó.

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