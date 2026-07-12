Bárbara de Regil sufre EMERGENCIA tras consumir cloro en lugar de agua; ¿cuál es su estado de salud?

Después de que Bárbara de Regil reveló que le fueron infiel, la protagonista de “Rosario tijeras” alarmó a sus seguidores al compartir que consumió cloro en lugar de agua, situación que la llevó de emergencia al hospital. ¿Cuál es su estado de salud?

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Bárbara de Regil llegó a emergencias. / Instagram: @barbaraderegil

¿Por qué Bárbara de Regil consumió cloro en lugar de agua?

A través de sus redes, Bárbara de Regil, quien recientemente se lanzó contra los aficionados mexicanos del Mundial 2026, compartió que consumió cloro en lugar de agua por accidente en su casa. De acuerdo con la actriz, pensó que era una botella de agua de su esposo y no dudó en tomarla.

“Estas son las cosas que solo me pasan a mí y no le pasan a nadie más. Vi esto aquí, al lado, al lado vi esta cubeta, mi cabeza no hizo relación. Lo vi y dije: ‘Fer dejó agua y le voy a dar un trago’”. Bárbara de Regil

Aunque la protagonista de “Cabo” contó lo ocurrido tranquila e incluso hizo alusión a un meme, sus seguidores se alarmaron de inmediato y mostraron su preocupación con comentarios como: “Casi nos dejan sin Rosario tijeras 6" y "¿Pero que dijo la doctora?”.

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Bárbara de Regil en emergencia médica. / IG: @barbaraderegil

¿Cuál es el estado de salud de Bárbara de Regil tras consumir cloro?

Después de que Bárbara de Regil, quien recientemente trabajó con Angelique Boyer, compartió lo ocurrido en su hogar, dio a conocer que se trasladó al médico, quien le indicó que ese tipo de líquidos siempre deben de estar en un frasco que diga la palabra “cloro”.

“Ya estoy en el doctor. Gracias por sus mensajes. Como lección: el cloro siempre va con etiqueta de CLORO. La misma doctora me dijo que es muy peligroso”, detalló en su cuenta de Instagram.

En todo momento, la intérprete de melodramas documentó lo que ocurría, lo que permitió que sus seguidores se dieran cuenta de su estado. Afortunadamente, el incidente en su hogar no pasó a mayores gracias a que recibió atención médica de manera casi inmediata.

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@barbara_deregil212 Hola soy yo otra vez , tu tda con hiperactividad y Géminis favorita ♬ sonido original - Bárbara de Regil

¿Qué se recomienda hacer cuando se consume cloro por accidente?

Luego de que Bárbara de Regil dio a conocer la emergencia médica que vivió, se dieron a conocer una serie de indicaciones que se deben seguir al momento de consumir cloro por accidente, ya que requiere atención inmediata.



Llamar a emergencias.

Buscar atención médica de urgencia ; es decir, trasladar a la persona al hospital más cercano.

; es decir, trasladar a la persona al hospital más cercano. Diluir con agua o leche ; solo en caso de que la persona esté totalmente consciente y pueda beber.

; solo en caso de que la persona esté totalmente consciente y pueda beber. Identificar el producto ; llevar el envase de cloro al hospital o tenerlo en la mano al llamar por teléfono.

; llevar el envase de cloro al hospital o tenerlo en la mano al llamar por teléfono. No se debe provocar el vómito.

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