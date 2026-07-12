Jude Bellingham preocupa en pleno Mundial 2026; aparece con máscara de oxígeno tras el triunfo de Inglaterra

Luego de que Inglaterra venció a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026, el delantero Jude Bellingham encendió las alarmas al aparecer en su cuenta de Instagram con una máscara de oxígeno tras el encuentro deportivo. ¿Cuál es su estado de salud? Te contamos.

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Jude Bellingham alarma en pleno Mundial 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue el encuentro de Inglaterra vs. Noruega en el Mundial 2026?

Después de que se reportó la muerte de Jayden Adams, futbolista de la selección sudafricana, se vivió un partido lleno de emociones durante el enfrentamiento de Inglaterra vs. Noruega.

A lo largo del encuentro, ambas selecciones se caracterizaron por un juego ofensivo; sin embargo, fue Inglaterra quien consiguió el pase a la semifinal pese a que comenzó abajo en el marcador tras un gol de Andreas Schjelderup.

Posteriormente, Jude Bellingham logró un doblete que llevó a la semifinal a Inglaterra en tiempos extra; sin embargo, tras el triunfo, la salud del delantero ha comenzado a preocupar en redes. ¿Podría salir del Mundial 2026?

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Jude Bellingham, jugador de Inglaterra.

¿Por qué Jude Bellingham apareció con máscara de oxígeno tras triunfo de Inglaterra?

Horas después de que Jude Bellingham, quien subió la temperatura con sensuales fotos, hiciera una participación impecable en el encuentro de Inglaterra vs. Noruega, alarmó a sus seguidores al aparecer en sus historias con una máscara de oxígeno.

A través de su cuenta, el delantero de Inglaterra compartió una foto en blanco y negro en la que se le ve con una máscara de oxígeno. Pese a que no dio detalles sobre su estado de salud, la imagen se difundió rápidamente en redes, donde aparecieron comentarios como "¿Qué le pasó a Bellingham?”.

De acuerdo con el sitio Frontera, no es la primera vez que el mediocampista de Real Madrid, aparece con una máscara de oxígeno, ya que se trata de una terapia de recuperación que ayuda a favorecer la regeneración muscular, por lo que varios deportistas la utilizan.

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¿Quién es Jude Bellingham, futbolista de Inglaterra que roba miradas en el Mundial 2026?

Jude Bellingham juega en el Real Madrid , pero durante su participación en el Mundial 2026 ha ganado diferentes miradas por su desempeño.

, pero durante su participación en el ha ganado diferentes miradas por su desempeño. Originario de Stourbridge , una ciudad cercana a Birmingham en Inglaterra , se desempeña como mediocampista del Real Madrid, club al que llegó tras su paso en Borussia Dortmund.

, una ciudad cercana a en , se desempeña como mediocampista del Real Madrid, club al que llegó tras su paso en Su debut en el fútbol ocurrió en 2019 en Birmingham City con tan solo 16 años, desde entonces causó sensación en su país.

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