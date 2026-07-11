Jude Bellingham el crack de Inglaterra sube la temperatura con FOTOS sensuales que desatan suspiros: “la sabe meter”

Jude Bellingham está acaparando reflectores en el Mundial 2026. El futbolista inglés no solo ha brillado con Inglaterra gracias a su talento dentro de la cancha, también se volvió tendencia por unas fotografías que encendieron las redes sociales y provocaron todo tipo de reacciones entre sus admiradoras.

De hecho, tras la eliminación de México a manos de Inglaterra, varios internautas bromearon con que el “taco de ojo” que les dieron las imágenes del jugador terminó arruinándoles la alegría, pues fue precisamente él quien ayudó a dejar fuera al Tricolor. Mientras el futbolista del Real Madrid sigue consolidándose como una de las grandes figuras del torneo, muchos se preguntan quién es realmente el joven crack inglés y, sobre todo, si todavía está soltero o ya tiene dueño su corazón.

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¿Quién es Jude Bellingham, la figura de Inglaterra en el Mundial 2026?

Jude Bellingham se ha consolidado como una de las máximas estrellas de Inglaterra en el Mundial 2026. Su desempeño en la Copa del Mundo ha llamado la atención de aficionados y especialistas, quienes lo consideran uno de los futbolistas más completos de su generación.

El jugador nació como Jude Victor William Bellingham el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Inglaterra. Desde muy pequeño mostró una pasión especial por el futbol y rápidamente destacó en las categorías juveniles. Su debut profesional llegó en agosto de 2019 con el Birmingham City cuando apenas tenía 16 años. Aquella aparición lo convirtió en el jugador más joven en disputar un encuentro oficial con el club inglés, una hazaña que ya daba pistas del enorme potencial que tenía por delante.

Las actuaciones de Jude Bellingham despertaron el interés de varios gigantes europeos. Finalmente, en 2020 fue fichado por el Borussia Dortmund, equipo alemán donde terminó de explotar como una de las grandes promesas del futbol internacional. Su debut en una Copa del Mundo ocurrió en Qatar 2022. Ahí marcó un gol frente a Irán y logró entrar a los libros de historia como uno de los goleadores más jóvenes de Inglaterra en un Mundial.

Su crecimiento fue tan impresionante que en junio de 2023 el Real Madrid anunció su contratación en una operación superior a los 100 millones de euros, convirtiéndolo en uno de los fichajes más importantes para un futbolista de su edad.

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Jude Bellingham / Redes sociales

¿Por qué las fotos de Jude Bellingham se hicieron virales en redes sociales?

En los últimos días, Jude Bellingham dejó de ser noticia únicamente por su talento en el Mundial 2026. El futbolista inglés también incendió las redes sociales luego de que comenzaran a circular varias fotografías en las que presume su espectacular condición física. Y es que el jugador del Real Madrid provocó más de un suspiro entre sus admiradoras, quienes no tardaron en convertir las imágenes en tendencia.

Las reacciones fueron tan virales como las propias fotos. Algunas fanáticas incluso bromearon con que el “buen ver” que les regaló el inglés terminó siendo una arma de doble filo, pues después vino la tristeza por la eliminación de México ante Inglaterra.



¡Que nos la m3t4 a nosotras pero a México no!”

“No hay bronca yo respondo por México!”

“¿Preña?”

“Lo que más feliz me hace acabó con mi mood FiFE”

“Si la sabe meter”

“Yo lo termino de criar”

Aunque el mediocampista está acostumbrado a llamar la atención por su futbol, esta vez su impacto trascendió lo deportivo y se convirtió en un fenómeno viral que captó la atención de seguidores alrededor del mundo.

Aquí algunas fotos de Jude Bellingham:

Post de apreciação ao Jude Bellingham pic.twitter.com/C7Ih4Sdd1O — Carlasso (@iamcarlassooo) July 8, 2026

¿Jude Bellingham está soltero? ¡A las fans no les va a gustar la respuesta!

Pero si algo decepcionó a más de una fan fue descubrir que Jude Bellingham no está soltero. Aunque las fotos virales del futbolista inglés desataron una ola de suspiros en redes sociales, la afortunada que ocupa su corazón es Ashlyn Castro, una modelo, empresaria e influencer originaria de California.

La joven no solo presume una exitosa carrera en el mundo de la moda y las redes sociales, también se ha convertido en una de las mujeres más comentadas del Mundial 2026, pues muchos quieren saber quién es la dueña de las miradas del crack del Real Madrid. Con cientos de miles de seguidores en Instagram y TikTok, colaboraciones con reconocidas marcas y hasta su propia agencia de modelos, Ashlyn tiene méritos de sobra para robar reflectores por cuenta propia. Eso sí, para quienes soñaban con conquistar a Bellingham, la noticia no es precisamente la más alentadora.

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¿Cómo comenzó la historia de amor entre Jude Bellingham y Ashlyn Castro?

Los primeros reportes sobre la relación entre Jude Bellingham y Ashlyn Castro comenzaron a aparecer entre finales de 2024 y principios de 2025.

Diversos medios señalaron que fueron vistos juntos en Madrid después de un partido del Real Madrid, lo que despertó las primeras especulaciones sobre un posible romance. También surgieron versiones que apuntaban a que ambos se habrían conocido mediante la exclusiva aplicación de citas Raya, muy popular entre celebridades y figuras públicas.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener un perfil bajo. Sin embargo, las apariciones de Ashlyn junto a la familia del futbolista en el estadio Santiago Bernabéu y en distintos encuentros del Mundial 2026 han confirmado que la relación continúa fortaleciéndose.

Incluso, tras uno de los compromisos de Inglaterra en la Copa del Mundo, fueron captados compartiendo un beso, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo y fortaleció el interés mediático por su historia de amor.