Bárbara de Regil se sincera y revela que le fueron infiel ¡con su mejor amiga! VIDEO

La protagonista de “Rosario Tijeras” ha vivido momentos sumamente difíciles a lo largo de su carrera. Recientemente, Bárbara de Regil reveló que un cirujano le pudo implantes usados.

Ahora, durante una entrevista, la protagonista de “Rosario Tijeras” abrió nuevamente su corazón y contó cómo vivió la infidelidad por parte de su expareja y padre biológico de Mar de Regil, quien habría decidido involucrarse sentimentalmente con una persona muy importante en su vida: una de sus amigas.

Bárbara ha contado en diferentes ocasiones que convertirse en mamá a una edad temprana representó un gran reto en su vida, pues tuvo que enfrentar distintos obstáculos mientras sacaba adelante a su hija. ¿Cómo lo contó? Te platicamos.

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Bárbara de Regil habló sobre un episodio traumático de su vida. / Redes sociales

¿Qué dijo Bárbara Regil sobre la infidelidad de su expareja con su mejor amiga?

Bárbara Regil recordó que uno de los momentos más dolorosos y difíciles de su vida los vivió cuando estaba a punto de convertirse en madre de Mar. Contó que el padre biológico de su hija le fue infiel con una de sus amigas mientras ella tenía ocho meses de embarazo.

La actriz explicó que aquella situación fue complicada emocionalmente y tuvo que enfrentar una decepción por parte de dos personas en las que ella confiaba; pero que al mismo tiempo fue una de las principales razones para superarse y lograr el éxito que hoy tiene.

“A los ocho meses me puso el cuerno con una amiga, que se llama Isabel.” Bárbara de Regil

Bárbara aseguró que incluso pensó en interrumpir su embarazo, pues se presentó cuando enfrentaba una dura batalla contra la anemia.

Bárbara de Regil / IG: @barbaraderegil

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¿Cómo enfrentó Bárbara Regil la infidelidad de su expareja?

La actriz ha compartido que después de esa experiencia tuvo que trabajar en sanar y recuperar la confianza en sí misma. Bárbara también destacó que, pese a las dificultades, decidió continuar creyendo en el amor y no cerrar su corazón a las nuevas oportunidades.

La vida de la actriz tomó un rumbo diferente y actualmente mantiene una relación con Fernando Schoenwald, quien también tiene un vínculo muy cercano con Mar de Regil, al punto de convertirse en una figura paterna para ella.

Bárbara ha mencionado en distintas ocasiones que esta etapa de su vida le dejó aprendizajes y que su prioridad siempre fue darle estabilidad, amor y una vida de calidad a su hija.

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Bárbara y Mar de Regil / Redes sociales

¿Cómo es actualmente la relación de Bárbara Regil con Fernando Schoenwald?

Después de la complicada etapa que vivió con el papá de Mar, Bárbara Regil encontró nuevamente el amor junto al abogado Fernando Schoenwald, con quien comenzó una relación que hoy lleva más de 12 años.

La pareja han compartido distintos momentos de su vida en redes sociales, donde suelen mostrar el cariño y apoyo que existe entre ambos.

A lo largo de su relación, Bárbara ha destacado que Fernando llegó a su vida en un momento importante y que juntos han formado una familia basada en el amor, la unión y la confianza.

Actualmente, Bárbara sigue enfocada en sus proyectos dentro de la actuación, el emprendimiento y en compartir parte de su estilo de vida en compañía de su hija, Mar de Regil, quien recientemente llamó la atención tras mudarse a España para seguir sus estudios.

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