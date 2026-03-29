Mar de Regil se va a estudiar a Europa y esto cuesta su carrera: ¡Impacta el precio!

La influencer Mar de Regil inició una nueva etapa fuera de México, luego de mudarse al continente europeo para continuar con su formación académica, ¿qué estudia y cuánto cuesta su carrera? Te contamos todos los detalles sobre la hija de Bárbara de Regil.

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Mar de Regil comenzó una nueva etapa en España; su colegiatura llama la atención. / Redes sociales

¿Qué estudia Mar de Regil en Europa?

La influencer Mar de Regil se encuentra actualmente en Madrid, donde cursa estudios en el área de moda, enfocándose en el programa de Estilismo y Producción de Moda. Esta formación está orientada a brindar herramientas específicas para desenvolverse dentro de una industria que exige actualización constante y conocimiento especializado.

El plan académico en el que participa está diseñado para desarrollar habilidades relacionadas con el estilismo, la producción y la previsión de tendencias, elementos fundamentales dentro del sector. A lo largo del programa, los estudiantes se involucran en procesos que permiten comprender cómo se construyen propuestas visuales y cómo se organizan distintos proyectos vinculados con la moda.

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¡Mar de Regil da el salto! Esto estudia en España y lo que paga por su carrera. / Redes sociales

¿Dónde estudia Mar de Regil y cuánto cuesta su colegiatura?

La influencer Mar de Regil continúa su formación en el Vogue College of Fashion, ubicado en Madrid, donde cursa un programa enfocado en estilismo y producción de moda. Este centro académico forma parte de una oferta educativa orientada a preparar a estudiantes dentro del entorno de la industria fashion.

De acuerdo con la información disponible en la página oficial de la institución, el programa tiene una duración de tres meses. Durante ese periodo, los alumnos se sumergen en contenidos relacionados con la creación de propuestas visuales, así como en procesos vinculados a la producción y dirección dentro del ámbito de la moda. En cuanto al costo, la colegiatura está establecida en 4 mil 900 euros, cifra que supera los 100 mil pesos mexicanos.

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Mar de Regil se mudó a España para estudiar. / Redes sociales

¿Quién es Mar de Regil?

Mar de Regil es una influencer nacida el 24 de marzo de 2004 en la Ciudad de México. Ha construido su presencia en plataformas digitales a partir de videos de sincronización labial y bailes que comparte en TikTok, donde reúne a millones de seguidores. Su actividad en redes la ha llevado a posicionarse dentro del entorno digital como una figura constante.

Su crecimiento comenzó en 2019, cuando inició publicaciones en Instagram, plataforma en la que también comparte contenido relacionado con estilo de vida, belleza y viajes. Además de su presencia en redes sociales, ha desarrollado proyectos como modelo, lo que forma parte de sus actividades profesionales fuera del entorno digital.

En el ámbito personal, es hija de la actriz Bárbara de Regil y de Fernando Schoenwald. A lo largo de su trayectoria, ha combinado su exposición en redes con nuevas etapas, como su reciente formación académica en el extranjero dentro del área de moda.

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