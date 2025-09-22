Mar de Regil sorprende en redes con radical cambio de apariencia tras mudarse a España ¿Qué se hizo?

Mar de Regil, hija de la actriz e influencer Bárbara de Regil compartió el resultado de su cirugía de nariz.La joven influencer compartió abiertamente con sus seguidores su proceso médico y estético.

Las redes no tardaron en reaccionar a la nueva apariencia de la joven. Aunque hubo quienes la criticaron. Sin embargo, la influencer explicó que se trató de algo más que un cambio estético.

¿Por qué Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil se operó la nariz?

La cirugía de nariz de Mar de Regil no fue únicamente por motivos estéticos. En un video publicado en TikTok a principios de septiembre, la influencer explicó que desde pequeña ha tenido problemas para respirar.

“Como saben, yo tengo problemas para respirar desde que tengo memoria. Nos vamos a operar, estoy nerviosa”, expresó antes de entrar al quirófano.

Aunque el procedimiento tenía una finalidad médica, el cambio físico fue evidente. Mar reapareció en redes sociales una semana después, diciendo: “Me siento perfecta, acabo de salir del doctor, me cambió la férula y estoy perfecta”.

Durante su recuperación, Mar de Regil compartió imágenes con una banda en la nariz, como de costumbre tras una rinoplastía. Fue hasta que se instaló en Madrid, España, que decidió mostrar su nueva apariencia sin férula. Las reacciones no se hicieron esperar: algunos usuarios lamentaron el cambio, mientras que otros usuarios apoyaron su nueva apariencia.

Comentarios como “Tan hermosa que estaba”, “No supero, quiero tu nariz de antes” y “Ya no te pareces” inundaron sus publicaciones.

Mar de Regil se sometió una cirugía plástica y este fue el resultado. / Redes sociales

Sin embargo, también hubo mensajes de apoyo:

“Quedaste hermosísima y eso que todavía falta proceso. No le hagas caso a los comentarios que dicen”.

“Aún está hinchada se le va a desinflamar y se va a ver bien”.

“Yo sé que tú nariz está inflamada, pero se te ve muy linda”

“Entiendan que el verdadero resultado recibe se ve de 6 meses a 1 año después.

¿Por qué Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil se mudó a España?

La mudanza de Mar de Regil a Madrid se debió a que decidió continuar sus estudios en España, aunque no ha revelado qué carrera, sin embargo su padre la acompañó en los primeros días para instalarse.

Bárbara de Regil, compartió en Instagram lo doloroso que fue despedirse, aunque también expresó orgullo por esta nueva etapa en la vida de su hija.

“Me voy de mi casa un tiempo, no sé cuánto. Me van a acompañar en este proceso. Estoy muy triste, ya lloré, ya hice todo lo que se puedan imaginar. Llevo llorando dos semanas seguidas, expresó Mar de Regil en su TikTok.

Bárbara de Regil y Mar de Regil / IG: @barbaraderegil

¿Qué polémicas ha protagonizado Mar de Regil?

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, ha protagonizado varias polémicas en redes sociales que han generado críticas y debates.

Una de ellas fue cuando criticó el costo y servicio de la estética de Silvia Galván, también cuando fue criticada por vender cuadros pintados por ella misma con más de 3mil y 6 mil pesos.

Internautas la tacharon de plagio especialmente por un cuadro con la silueta de Homero Simpson que ya existía en sitios como Etsy.

