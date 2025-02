Mar de Regil se queja de precios por corte de cabello en salón de belleza de lujo y luego se arrepiente

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido e hija de Bárbara de Regil, Mar de Regil relató con sorpresa cómo terminó pagando más de mil pesos por un corte de cabello en un salón de belleza de lujo muy reconocido.

Antes de acudir al salón de belleza profesional y de alta especialización, de una estilista muy reconocida donde se atienden muchas famosas, Mar contó que llamó para preguntar los precios y relató que le ofrecieron: “Que te atienda alguien con más experiencia te cobro más”. Según ella, le dijeron que si quería que le atendiera alguien con “no tanta experiencia” le cobrarían $600 pesos o con “alguien con más (serían) como $750 pesos”. Aunque la diferencia le pareció mínima, optó por la opción más económica.

“Lo único que quería era que me emparejaran (el cabello). No era mucho. Era poquititito”, comentó.

Mar de Regil posando seria / Instagram. @marderegil._

Mar de Regil relata cómo fue que terminó pagando 1500 pesos por un corte de cabello

Sin embargo, al llegar a su cita al mediodía, le informaron que la persona asignada no estaba disponible y que, en su lugar, la atendería “alguien con más experiencia”, pero que subiría el costo de $750 pesos. Sorprendida, pero ya decidida, aceptó.

“Le dije sí, ya, pues está bien. Ya no importa, pero que me lo corten”, relató.

El proceso comenzó con algunas prácticas poco usuales según la influencer. Mar notó que, a diferencia de otros cortes que le han hecho en el pasado, esta vez comenzaron a secarle el cabello antes de cortarlo.

Mar de Regil y Bárbara de Regil / Instagram

“Me lo empieza a secar y yo le dije que si no me lo tenía que cortar mojado, pero la persona me dijo que confiara en ella”, explicó. Mar de Regil

Después, le plancharon el cabello, lo que en un principio pensó que era para medir su largo natural, pero resultó ser una técnica de la estilista para hacer el corte.

“Pero eso literalmente lo decidió ella. Yo pedí un corte normal y me lo hizo así. Ni siquiera le dije: ‘Péiname’, ni nada. Le dije: ‘Ah, ya está, bueno, mil gracias”, recordó. Mar de Regil

Mar de Regil se sorprende al llegar a la caja ¡Le cobran el doble!

El verdadero impacto llegó al momento de pagar. En lugar de los $750 pesos por el corte de pelo, la cuenta ascendió a $1,500, con la justificación de que el precio incluía el secado. Aunque le molestó que no le avisaran que le cobrarían adicional por el secado y planchado, decidió no discutir y pagó.

“No es el dinero. Me da lo mismo pagar 1,500 pesos. Lo que se me hace raro es que te digan algo al principio y (te cambien las cosas). Lo único que me molesta es el abuso. Mínimo me hubieran avisado (cómo funcionaba)”. Mar de Regil

Aunque no se quejó de que le hubiera quedado mal el corte de cabello o no le hubiera gustado, Mar notó que la persona que la atendió parecía nerviosa y, además, utilizó una máquina de corte masculina en lugar de tijeras, técnica que ella no conocía.

Insistió con humor: “Esa fue mi experiencia, muy extraña y ya no me quejo. Me dio risa. Ni ped… Me robaron 1,500 pesos hoy”. Sin embargo, después se arrepintió de haber compartido su experiencia, tras la reacción de los usuarios de redes.

Mira: Yeri MUA presume su estrella de la fama en Hollywood y Bárbara de Regil la baja de su nube

Mar de Regil y Bárbara de Regil / Instagram

Internautas reaccionan a experiencia de Mar de Regil en salón de belleza

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, muchos insistieron en que el cobro fue excesivo y que existen lugares donde se ofrece un mejor servicio a un precio más accesible. Otros le recomendaron ir a lugares más económicos, pues es un salón de lujo con estilistas profesionales.

“¡Ay no, qué quemadota!”

"¿Quién paga 600 pesos porque le corten el pelo? 😅"

¿Cómo que tienen empleados con y sin experiencia?

“Khe $1500 😱 y yo pagando $50 😂"

“Pues si no quieres pagar tanto, te hubieras ido a otro salón barato. Es un salón reconocido y lo vale !!!!”, escribieron en los comentarios.

Mira: Bárbara de Regil rompe el silencio sobre el padre de su hija Mar de Regil: “Me dejó estando embarazada”

@marderegil_ Jajajajajaj que opinan ? O yo soy una exagerada ?? JAJAJAJ chance si ♬ sonido original - Mar de regil_

Mar de Regil pide que no ataquen a la estilista

Ante la creciente polémica, Mar de Regil aclaró en otro video de Tiktok que su intención nunca fue incitar al odio contra el salón ni contra la estilista, a quien describió como una “mujer exitosa”.

“Yo viví una mala experiencia. No significa que todos vayan a vivir esa mala experiencia”, explicó.

Además, enfatizó que su video no tenía una motivación económica, sino que simplemente quiso compartir lo que le sucedió.

“Yo no lo hice con la intención de tirarle hate a ninguna mujer. Lo hice con la intención de contar mi experiencia en un lugar y se acabó. No es un tema económico. No se trata de tener o no tener dinero. El tema no va por ahí. Sentí que fue un abuso, pero no quiero que se hagan polémicas”, concluyó.

Mira: Mar de Regil presume exclusiva bolsa de lujo y redes aseguran que “esas las encuentras en Acapulco”