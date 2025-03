Mar de Regil se presume como una joven amante de la lectura pero en redes la funan: “Nomás ves los dibujitos”

Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, luego de quejarse por los precios de su nuevo corte de cabello en salón de belleza de lujo, nuevamente está en el ojo del huracán en redes sociales.

Esta vez, la influencer fue objeto de críticas tras compartir un video en su cuenta de Instagram donde mostró su gusto por la lectura, provocando una ola de comentarios negativos. ¿Nadie le cree? ¡Te contamos los detalles!

Mar de Regil y Bárbara de Regil / Instagram

Mar de Regil recibe burlas tras mostrar su amor por los libros

El pasado 4 de marzo, Mar de Regil sorprendió a sus seguidores con un video en el que se mostraba en la biblioteca El péndulo. En la grabación, se le veía hojeando varios libros y sumergida en sus páginas, un hábito que, lejos de generar admiración, desató una serie de críticas y risa por parte de los internautas.

"¿Pero nada más fingiendo que te gusta? Porque cada que dices algo te la ma... JAJAJAJAJA”



“Nomás ves los dibujitos.”



“Nada más para el video jajaj.”



“Tardaba en cambiar el libro porque estaba buscando alguno con dibujos.”



“Jajaja eres el claro ejemplo de que no importa cuántos libros leas, lo que importa es la calidad de la lectura y, pues, los libros que lees y recomiendas MAL.”

Sin embargo, ese video posteado en Instagram era tan solo un extracto de lo que pasaba en realidad, pues en TikTok subió el video completo en donde se ve Mar con una montaña como de 10 libros y narra a sus seguidores que se encontraba indecisa por llevarse un libro, por lo que se tomaría el tiempo necesario para poder elegir el que más le gustaría y podérselo llevar para leerlo.

“Esta soy yo tratando de elegir un libro para llevarme, así que díganme si alguien más es así... como que no puedo decidirme ahí. Me tengo que sentar en algún lugar para analizar cada uno, porque no me voy a llevar todos, ¿okay? Solamente quiero elegir uno, dos o tres para llevarme, pero siempre elijo muchísimos y de ahí voy leyendo y, como que, descarto y dejo. ¿Saben? Así que acompáñenme, oigan.” Mar de Regil

Alrededor de dos horas después, Mar de Regil seguía indecisa. Entre los libros que estaba escogiendo, todos eran de superación personal y de inteligencia emocional.

“Vean, uno de los que trabajan aquí me regaló un cupón de descuento. Súper lindo, tipazo, pero bueno... todavía no sé cuál llevarme. Llevo aquí dos horas, pero así siempre es. Disfruto un chingo venir porque sé que me voy a tardar, pero bueno.” Mar de Regil

Finalmente, eligió uno y se fue a su casa: “Pues ya salí... y tambores, ay sí... Al final me llevé este de aquí (“Una nueva tierra” de Eckhart Tolle), que es del mismo escritor, el mismo autor de ‘El poder de la hora’, que es un muy buen libro. Si no lo han leído, lo recomiendo mil veces. Entonces, sí, me estoy llevando este y ya me voy a mi casita.”

No es la primera vez que Mar de Regil habla de libros

A pesar de las críticas, esta no es la primera vez que la influencer comparte su interés por la lectura. En abril de 2024, Mar ya había sorprendido a sus seguidores al revelar cuáles eran sus libros favoritos.

En aquella ocasión, mencionó que prefería los textos de superación personal, ya que le han servido como una fuente de motivación en su vida diaria.

“Yo solo leo libros de desarrollo personal porque es lo que más me llama la atención y les prometo que este libro está 10/10… Me pasa muy seguido no tener motivación y dudar de muchas cosas, y a veces este tipo de libros me ayudan muchísimo”, expresó en una de sus publicaciones.