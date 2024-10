Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil alarma en redes al revelar que está hospitalizada

Mar de Regil, hija de la actriz Bárbara de Regil, ha causado preocupación entre sus seguidores tras ser hospitalizada.

La joven influencer compartió algunas publicaciones en sus redes sociales que encendieron las alarmas, ya que en una de ellas aparece acostada en una cama de hospital, utilizando una máscara de oxígeno. Este tipo de imágenes generaron inquietud sobre su estado de salud.

Hasta el momento, se desconocen los motivos exactos por los que Mar de Regil fue ingresada en el hospital. Sin embargo, en un intento por tranquilizar a sus seguidores, la influencer decidió compartir un video en TikTok donde explicó:

“Oigan, no es nada grave. Recuerden que una vez les subí cuando me hacían los exámenes. Todo bien”.

A pesar de su mensaje, muchos de sus seguidores continúan preocupados, enviándole mensajes de apoyo y buenos deseos para su pronta recuperación. Entre los comentarios, se leen mensajes como:

“Te deseo las mejores vibras reina Mar, espero que de todo corazón puedas mejorar pronto, que Dios te mande mucha fuerza”, y “Mar todo va salir bien, te mando muchas buenas vibras, suerte”.

Bárbara de Regil junto a Mar de Regil en el hospital

Por su parte, Bárbara de Regil también compartió actualizaciones sobre la situación en su cuenta de Instagram. En una de sus historias, mostró la cama de hospital donde estaba Mar y colocó un emoji de corazón vendado. Además, reveló que había pasado la noche en el hospital junto a su hija, pero en un momento de la madrugada, olvidó que la cama era pequeña y terminó en el suelo.

“Hace mucho no me caía de la cama (me acordé cuando estaba chiquita) me caí en la madrugada... pues obvio me di la vuelta y se me olvidó que la cama es pequeña y pues me quedé sin cama... y acabé en el suelo jajajjja”, compartió la actriz con un toque de humor.

En otra publicación, Bárbara de Regil expresó su agradecimiento porque la caída no tuvo consecuencias graves y subió un video donde aparece acostada junto a Mar. “Hoy doy las GRACIAS porque mi caída no pasó a mayores jajaja y porque Mar y yo cabemos las dos en la misma cama de hospital. Cualquier cosa, me pasó con ella”, comentó la actriz, mostrando su apoyo incondicional hacia su hija en este difícil momento.

Bárbara de Regil debutará en Hollywood

Bárbara de Regil, reconocida por su carrera en México como actriz e influencer fitness, se encuentra en los preparativos finales para su debut en Hollywood. Así lo confirmó la propia actriz en una reciente entrevista, donde reveló que viajará a Estados Unidos para filmar una película en inglés.

A pesar de no revelar el título del proyecto, De Regil aseguró estar emocionada y nerviosa por este nuevo reto. “Tengo 101 escenas, y aparte en loca, grito, o sea, todo, hago todo”, confesó la actriz, sobre la intensidad de su personaje.

Aunque no era uno de sus objetivos principales, la oportunidad de trabajar en Hollywood llena de satisfacción a Bárbara. Sin embargo, reconoció que el idioma representa un gran desafío para ella. “Sí sé hablar inglés, pero tengo muchísimo texto”, admitió, y agregó que está tomando clases intensivas para mejorar su pronunciación y fluidez.

