¿Andrea Escalona trató mal a Mariana Echeverría en Hoy? La conductora le responde

Hace unos días Mariana Echeverría despotricó en contra del programa ‘Hoy’ por supuestamente exhibirla en una de sus secciones cuando estuvo de invitada al salir de ‘La casa de los famosos México’.

Según dijo, se sintió como en “la Santa Inquisición” por los comentarios de las conductoras y además, acusó a la productora de supuestamente insultarla en el foro. “No se valen las humillaciones, me puse sentimental porque tenía muchas ganas de decir por lo que he pasado”, comentó.

Recordemos que dentro del reality, la integrante de ‘Me caigo de risa’ aseguró que “las Andreas” del matutino no soportaban a su compañero Arath De la Torre, así que este tema fue tema de conversación en su entrevista en ‘Hoy’, ya que las conductoras la enfrentaron por esas palabras y también la enfrentaron por sus polémicas en LCDLFMX.

Pues le enseñan a #MarianaEcheverria lo que decía y solo se disculpa, pero francamente es por el hate que está recibiendo, porque se ve temerosa, se sabe repudiada, y ya no sabe como safarse de la situación#LaCasaDeLosFamososMx #ProgramaHoy pic.twitter.com/WxpxE2P3xk —  iCris - #TeamMar 🌊 (@CristinaCidCruz) August 20, 2024

“Me llevan al programa Hoy donde me pusieron como una barrera de cuatro conductoras que las consideraba no amigas, pero conocidas y compañeras de trabajo, dije un comentario: ‘Arath equis cosa en el programa Hoy’, no ofendí a nadie, no dije ninguna grosería, no me metí con el trabajo de nadie del programa Hoy y cuando llegué me pusieron como Santa Inquisición a juzgarme, a decirme cosas, salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme ‘pend3…’ por todo el foro”, acusó Mariana.

Andrea Escalona no se deja de Mariana Echeverría

Al respecto fue la conductora de ‘Hoy’, Andrea Escalona, quien respondió a las palabras de Mariana y relajada comentó: “Le deseo bendiciones. A mí la verdad no me cae mal, entiendo la situación y lo que ha pasado, también entiendo un poco el experimento social y de lo que se trata ‘La casa de los famosos’ que si bien es un juego, al final del día eres tú jugando ¿no?”

E insistió: “A Mariana le deseo muchas bendiciones y que de verdad le vaya muy bien en la vida con su familia, con su hijo, con su esposo y que el reality ya se acabó”.

También aclaró que la intervención luego de su salida del reality no fue en mala onda y que no le pareció que la “embarrara” en el tema dentro del programa cuando ella ni siquiera era parte del proyecto al hablar del tema de Arath De la Torre.

“Nunca hubo mala leche ni de parte de nosotras como conductoras ni de parte del show. En cierto momento lo digo, a título personal, cuando quiso embarrarme en algo que no dije ‘no, espérame’ es que ahora sí creo que yo escuché creo que hasta a ella misma decir que el reality genera hate y que después de lo que ganó no importaba el hate, pero si uno ni ganó ni estuvo en el reality ¿por qué uno se tiene que llevar la embarrada de Arath de la Torre? Que aparte es mi amigo, lo quiero y lo respeto… es mi cuate y nunca dije nada de él”, dijo.

Por último comentó que desea que Mariana pueda hacer que la gente la ame de nuevo: “No me cae mal, le deseo mucho bien, que le vaya bien en la vida y que pueda revertir todo esto. Al final del día publicidad es publicidad y ojalá que esté de su parte para vender o promocionar las cosas que ella quiera y pueda voltear la tortilla como muchos”, concluyó.