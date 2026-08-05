Bárbara de Regil y Mar de Regil son señaladas por presunto acoso y hostigamiento, revela Javier Ceriani

Luego de que Bárbara de Regil generara conversación tras beber cloro accidentalmente y poner en riesgo su salud, la actriz vuelve a estar en el ojo del huracán por una situación poco agradable, esta vez junto a su hija, Mar.

Y es que el periodista argentino Javier Ceriani reveló información sobre un reporte que una mujer asegura haber presentado ante el Ministerio Público contra Bárbara y Mar de Regil, a quienes señala por acoso y hostigamiento.

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Bárbara de Regil / Redes sociales

¿Qué dijo Javier Ceriani sobre la acusación de presunto acoso contra Bárbara y Mar de Regil?

Durante su programa, Javier Ceriani dio a conocer que una mujer asegura haber presentado una denuncia contra Bárbara y Mar de Regil, cuyo origen estaría relacionado con Marco Antonio Regil.

En el segmento, el periodista presentó el testimonio de la presunta denunciante, quien asegura haber sido víctima de acoso y hostigamiento durante varios años. Según su relato, la situación estaría relacionada con Marco Antonio Regil, a quien Bárbara de Regil se ha referido como su “primo”.

De acuerdo con la versión presentada por Ceriani, la mujer asegura que Bárbara y su hija la habrían hostigado debido a una supuesta relación con Marco Antonio Regil, aunque ella misma afirma que no conoce al conductor y que nunca tuvo ningún vínculo sentimental con él.

Para respaldar su reporte, el periodista presentó un audio en el que la presunta afectada cuenta su versión de los hechos y explica las situaciones que, según asegura, ha enfrentado durante los últimos años.

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Bárbara de Regil y Mar de Regil / IG: @barbaraderegil

Los audios de la presunta víctima de hostigamiento por parte de Bárbara y Mar de Regil

En el audio presentado por Javier Ceriani, la mujer relató que las situaciones de supuesto acoso habrían comenzado desde hace varios años y que en 2025 empezó a identificar con mayor claridad lo que estaba ocurriendo. Según su testimonio, algunas personas le habrían advertido que Mar de Regil presuntamente la buscaría para pedirle que se alejara de su tío, Marco Antonio Regil, a quien aseguró no conocer.

“Me decían que esta chamaca me iba a buscar y iba a dejar mensajes que yo dejara a su tío. Para empezar, vuelvo a repetir, yo no conozco a su tío...” Presunta víctima

La presunta afectada aseguró que la situación habría escalado y que las molestias comenzaron a presentarse en distintos lugares que frecuentaba, incluidos su trabajo y algunos restaurantes.

La mujer sostuvo que las consecuencias habrían ido más allá de las molestias y aseguró que tuvo que cambiar de trabajo y de vivienda, pues mencionó que incluso en el lugar donde ella rentaba, la actriz habría ido a reclamar para que no estuviera cerca de ella.

“va y me busca a viene y molesta a la gente que me está rentando. Fue y molestó a mi papá y de hecho por eso nos peleamos. (...) Y resulta que hace poco me enteré que también ella fue la culpable que me sacaran de otro lugar, que yo rentaba desde el 2023. Presunta víctima

Finalmente, aseguró que ya acudió al Ministerio Público para presentar una denuncia y que cuenta con algunos elementos que podrían respaldar su versión.

“Yo ya metí una denuncia al Ministerio Público, sin embargo todavía no hay una investigación y lo único que yo tengo como prueba son sus registros de tecnoparque y videos.” Presunta víctima

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¿Bárbara y Mar de Regil ya respondieron a las acusaciones?

Hasta el momento, ni Bárbara ni Mar de Regil se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos presentados por Javier Ceriani. Actualmente, la actriz se encuentra trabajando en las grabaciones de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’, mientras que su hija Mar radica en España.

La última publicación en la que madre e hija aparecen juntas fue compartida el pasado 3 de agosto; sin embargo, en ella ninguna hace referencia a los señalamientos que recientemente fueron presentados por el periodista.

Después de tomar cloro por accidente, Bárbara de Regil actualizó sobre su estado de salud y mencionó que está todo bien.

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