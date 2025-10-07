Olivia Collins vs. Ninel Conde por desplante que le hizo en La casa de los famosos México, ¿la tacha de tonta?

¡Pinta su raya! Olivia Collins no se queda callada ante el desplante que Ninel Conde le hizo en La casa de los famosos México: “Yo no compito con nadie. Soy una mujer muy segura de mí misma. Yo no entré a ver quién es la más ‘buena’. Tet...*as y nal... las pueden tener cualquiera, pero inteligencia... ¡no todo el mundo!”. Te contamos todo lo que soltó.

Olivia Collins / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Cómo fue la relación entre Ninel Conde y Olivia Collins en La casa de los famosos México?

Desde las primeras horas en La casa de los famosos México, Ninel Conde (49 años) y Olivia Collins (67) marcaron su distancia y tuvieron varios malentendidos que captaron la atención del público.

Durante una reciente postgala, Wendy Guevara reveló que Ninel le hizo el feo a Olivia cuando esta quiso arreglar las cosas. Y tras esto, Collins se le va con todo a la ‘Bombón asesino': “Yo no entre a ver quién es la más ‘buenota’. Tetas y nalgas las pueden tener cualquiera, pero inteligencia, inteligencia emocional y espíritu... ¡no todo el mundo!”.

La actriz dejó en claro que no le interesa tener una amistad con Ninel, a pesar de que tienen varias cosas en común. “Esa era mi intención. Las 2 trabajamos hace mucho tiempo en la telenovela Como en el cine (2001). Ella estaba empezando su carrera. Hasta le presenté a mi mánager y él la manejó”.

En el reality, Ninel le dijo a Olivia que cuidara su forma de decir las cosas y habló a sus espaldas. Collins le respondió que no se tomaría las cosas personales, pero al salir aseguró que la cantante se burló y conspiró contra ella. “Quería que en La casa hiciéramos contenido de mujeres para mujeres y tener sororidad, pero no se pudo, porque ella sí me sentía una competencia”.

“Es muy triste, porque las mujeres debemos apoyarnos. En cambio, todos los hombres que estuvieron ahí fueron un encanto conmigo. Me quedo con eso. Con que lo intenté y lo hice. Todos los comentarios de toda la gente valen más que todo lo demás”.

Olivia Collins y Ninel Conde / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Olivia Collins del pleito con Ninel Conde en La casa de los famosos México?

En redes se soltó la polémica de que Ninel manejaba a los integrantes del cuarto Día, debido a que se quería lucir. Olivia, quien no se dejó, asegura: “Mira, yo no entré para competir por el cuerpo o la belleza. La belleza ya la tengo puesta. Yo no compito con nadie. Soy una mujer muy segura de mí misma, con mucha vivencia, con mucho aprendizaje”.

La actriz considera que tal vez Ninel pudo haber sentido de alguna manera intimidada por su presencia. “Yo nunca la atacaba. Ella me atacaba hasta que la enfrenté. Creo que más bien le di miedo, por mi carácter, porque soy frontal. Mi temperamento la intimidó”.

A la también presentadora le gustaría saber qué problema tiene Ninel con ella, para poder resolverlo, pero no le ofrecería disculpas: “No nos equivoquemos. Cada una tiene su lugar y lo tiene bien puesto. Yo no necesito ni hablar. Si ella viene a mí, qué bueno y le diría: ‘Hazme tu posicionamiento, me nominaste y quisiera saber por qué lo hiciste’”.

Ninel Conde / Redes soaciles / Archivo TVMNotas

¿Ninel Conde y Olivia Collins trabajarán juntas después de La casa de los famosos México?

Tampoco le interesa volver a trabajar con ella. “No quisiera, pero si alguna vez se da, como a todos mis compañeros, lo haré con respeto. Me llevo bien con todo el mundo. La que quiera acercarse, que lo haga, y la que no, ni modo”.

Respecto a si le gustaría mantener una amistad con algún otro habitante del programa, Olivia dijo: “Con Elaine, Priscila, Mariana, con todos. Nos hemos abrazado. Yo no tengo ningún tema con ellos. No me confronto con nadie. Sé quién soy: Una mujer bien plantada”, concluyó.

¿Olivia Collins quiso hacer las paces con Ninel Conde?

Wendy Guevara reveló que, antes de que los expulsados de la casa entraran a la fiesta junto con los 5 finalistas, Olivia quiso hablar con Ninel, pero la cantante la rechazó.

“Olivia me contó que le dijo a Ninel: ‘Oye, quiero hablar contigo’. Y que ella le contestó: ‘No, ahorita no’”.

“A lo mejor tenemos a Olivia en estos días y nos platica lo que pasó”. “Ya saben que a Olivia le gusta platicar todo, y yo le dije: ‘Entonces ahorita lo platicas, comadre’”.

Ninel Conde / Redes sociales / Archivo TVNotas

