Padre de Bobby Pulido es hospitalizado de emergencia tras aparatoso accidente; pide oraciones

La tarde del 24 de septiembre, las redes sociales se llenaron de preocupación tras revelarse que el padre del cantante Bobby Pulido, el legendario músico Tejano Roberto Pulido, sufrió un aparatoso accidente que lo llevó a ser hospitalizado de emergencia. ¿Qué le paso?

Mira: Bobby Pulido lanza críticas a Ninel Conde: “No fue buena compañera, necesita autotune”

Bobby Pulido pidió oraciones por su padre y mostró su estado desde el hospital, causando preocupación entre sus fans.

¿Qué le pasó al padre de Bobby Pulido y cuál es su estado de salud?

La noticia del aparatoso accidente fue compartida por el propio Bobby Pulido en Instagram. En una emotiva publicación, el intérprete de Desvelado mostró a su padre en una situación vulnerable, confirmando que el accidente ocurrió al intentar subirse a su camioneta. Un mal paso provocó que cayera al suelo, resultando en cinco costillas fracturadas.

“Mi padre se cayó mientras se metía en su camioneta. Rompió 5 costillas” Bobby Pulido

El accidente de Roberto Pulido fue repentino y preocupó a familiares, amigos y fans. Según Bobby, la caída fue desafortunada pero no representa un riesgo vital. Aun así, las fracturas provocan dolor intenso y requerirán reposo absoluto para una recuperación segura.

“Está sufriendo mucho, pero estable, gracias a Dios” Bobby Pulido

Mira: Bobby Pulido casi pierde la voz

El ícono de la música tejana, Roberto Pulido, sufrió fractura de cinco costillas al intentar subir a su camioneta.

¿Bobby Pulido canceló conciertos tras el accidente de su padre, Roberto Pulido?

Bobby Pulido confirmó que debido a este incidente, su padre no podrá acompañarlo en su próxima presentación. Sin embargo, no mencionó si cancelará sus conciertos por dicha situación:

“No podrá actuar conmigo este fin de semana en Fort Myers, Florida. Gracias por sus oraciones”, agregó el cantante.

La noticia generó una ola de solidaridad en redes sociales. Personalidades como Ana Brenda Contreras, el Flaco Elizalde y Rey grupero enviaron mensajes de apoyo:

“Que se mejore pronto! Fuerte abrazo para tu papá”

“Lo mantendré en mis oraciones, lo siento mucho”

“Pronta recuperación a tu pa, carnalito!!”

“La salud es primero! Que se recupere pronto”

“Una oración por su salud, que se recupere el señorón”

“Sr. Roberto Pulido que se mejore muy pronto, primero Dios estará bien con los cuidados que le dan. Dios los bendiga.”

Roberto Pulido fue hospitalizado tras una aparatosa caída; Bobby Pulido compartió esta imagen desde la camilla.

Lee: Tragedia ensombrece vida de Bobby Pulido

¿Quién es Bobby Pulido y por qué su familia es tan importante en la música tejana?

Bobby Pulido, nacido el 25 de abril de 1971 en Edinburg, Texas, es uno de los máximos exponentes de la música tejana. Su estilo mezcla géneros como el norteño, la cumbia y el conjunto tejano, lo que lo ha convertido en un ícono del género tanto en Estados Unidos como en México.

Pero su talento no nació de la nada. Bobby es hijo de Roberto Pulido, conocido como “el Primo”, una figura legendaria en la música tejana que revolucionó el género al incorporar instrumentos como el acordeón y el saxofón, fusionando el conjunto tradicional con sonidos más modernos.

Desde joven, Bobby comenzó su carrera como saxofonista y vocalista en la banda de su padre, Los Clásicos. Esta colaboración familiar fue clave en su formación artística y se reflejó en proyectos como el álbum Branding Icons de 1994, donde ambos compartieron créditos en la canción “Contigo”.

La comunidad musical reaccionó con mensajes de apoyo tras el accidente de Roberto Pulido, padre de Bobby Pulido.

¿Quién es Roberto Pulido y por qué es un ícono de la música Tejana?

Roberto Pulido, conocido como “el Primo”, nació el 1 de marzo de 1950 en Edinburg, Texas, y ha sido un pilar del género Tejano durante décadas. Su contribución incluye la integración de instrumentos como el acordeón y el saxofón, fusionando el conjunto tradicional con un estilo más moderno, lo que le permitió alcanzar un público más amplio y preparar el camino para la carrera de su hijo.

Además de su legado musical, Roberto ha compartido escenarios con Bobby en diversas giras, como el Por la puerta grande tour de 2025, donde celebraron juntos la trayectoria del cantante y fortalecieron su vínculo familiar.