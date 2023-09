Bobby Pulido revela que Selena Quintanilla fue su amor platónico; se gustaban, pero no se dio nada

Selena Quintanilla fue su crush y según el cantante Eddy Quintanilla le confesó que a su hermana no le era indiferente.

José Roberto Pulido Jr. mejor conocido como Bobby Pulido confesó que siempre estuvo enamorado de Selena Quintanilla, a quien tuvo la oportunidad desde muy joven, gracias a su padre.

Pese a que se llegó a decir que la canción Desvelado, tenía una dedicatoria a Selena Quintanilla, Bobby Pulido aclaró hace algunos años que esto no era cierto y que la canción no fue escrita por él.

Por otro lado, Bobby confirmó que sí conocía a Selena gracias a su padre, el cantante de tex-mex, Roberto Pulido, quien llegó a ser telonero de Selena y los dinos, quienes previo a la fama, le abrían shows a su papá.

Bobby Pulido confirma que conocía a Selena Quintanilla desde muy joven. / Facebook: Selena Quintanilla

“Yo veía cosas que decían que yo la compuse, pero no. Yo la conocí desde que éramos jóvenes, es que mi papá es cantante, Selena y Los Dinos le abrían los eventos a mi papá, luego mi papá le abría los shows a ellos, me encantaba, era mi amor platónico, nos saludábamos bastante, años después Eddy me decía a mi hermana le gustabas, pero nunca se dio nada”, dijo el intérprete en entrevista a El minuto que cambió mi destino.

Bobby Pulido confiesa que le impactó mucho la muerte de Selena

El viernes 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar le disparó en el hombro a la cantante de tan solo 24 años.

“Yo fui a su funeral. Fue algo que hasta la fecha es de las cosas más impactantes, sabes que hay momentos fuertes que recuerdas exactamente dónde estabas, yo estaba en mi cuarto, en una salita, y estaba en shock, igual que el 11 de septiembre”, comentó.

Selena Quintanilla perdió la vida el 31 de marzo de 1995 a causa de un disparo. / Twitter

“Siempre me gustó, pero nunca se dio algo, yo firmé con la misma disquera, después de su funeral, mi carrera comenzó cuando ella murió”, destacó el cantante méxico-estadounidense.