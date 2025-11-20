El Malilla luce irreconocible con cambio radical en su rostro: ¿se tatuó la cara como Nodal?, FOTOS

¡Paren todo! el Malilla, uno de los reguetoneros más comentados del momento, apareció irreconocible en Instagram y desató rumores: ¿se tatuó la cara como Christian Nodal o hay algo más detrás de este look? Las fotos ya son virales y sus fans no paran de especular. Aquí te contamos la verdad detrás de la transformación que está dando de qué hablar.

El Malilla / Redes sociales

¿Por qué Malilla cambió radicalmente su imagen y qué proyecto está detrás de su transformación?

Fernando Hernández Flores, mejor conocido como Malilla, decidió dar un giro inesperado a su imagen para una producción especial. El reguetonero mexicano, famoso por su estilo juvenil y atractivo, apareció en redes sociales con un rostro completamente transformado, luciendo como un hombre mucho mayor.

Según reveló en Instagram, esta transformación fue parte de la grabación de uno de sus próximos videos musicales. Para lograrlo, el artista utilizó prostéticos y pasó varias horas en maquillaje, demostrando que está dispuesto a todo por sorprender a sus fans.

Las redes sociales se encendieron con la publicación del cantante. Sus seguidores no tardaron en comentar la serie de imágenes donde aparece con su nuevo aspecto. Entre los mensajes más destacados se leen frases como:

“Mali sugar eres tú?”

“Mali abuelo te amo”

“No me importa que usted sea mayor que yo”

“Jajajajaja neta eres mi persona favorita”

“Qué bien conservado está ese viejito eh”

¿El Malilla se tatuó la cara como Christian Nodal?

En redes sociales comenzó el rumor de que el Malilla había seguido los pasos de Christian Nodal y se había tatuado el rostro. Las críticas no tardaron en aparecer, pero la verdad es otra.

El reguetonero mexicano no se ha tatuado nada. Su impactante cambio se debe a una transformación con prótesis y horas de maquillaje para una producción especial, no a tinta permanente.

¿Cuándo se presenta el Malilla en el Palacio de los Deportes?

Además de su transformación viral, el Malilla ya tiene fecha marcada para uno de los shows más importantes de su carrera. El artista anunció que llegará al Palacio de los Deportes el 13 de febrero de 2026, evento con el que busca reunirse con miles de seguidores en la Ciudad de México, lugar al que considera clave en su trayectoria.

En el anuncio oficial escribió: “Hemos tenido citas por todo el mundo, pero mi corazón exigía estar en la ciudad más linda del mundo…. Ciudad de México. Tu Maliante Bebé en el Palacio de los deportes. 13 Feb 26.”

Este concierto es considerado un paso importante para su consolidación en escenarios cada vez más grandes e internacionales pues antes de esto, su trayectoria se había limitado a festivales como Flow Fest, Pa’l Norte, Ceremonia y hasta Coachella, pero nunca había encabezado un concierto propio en un lugar tan grande en la Ciudad de México.