Irina Baeva sorprende con su cambio de look para su nueva telenovela ¡Luce irreconocible! FOTO

Irina Baeva causa revuelo en redes sociales al mostrar su nuevo look, con el que dejará atrás su imagen de rubia para transformarse completamente en su próximo personaje.

La actriz compartió en Instagram el proceso de cambio que vivió en Los Ángeles, donde acudió a un exclusivo salón de belleza para darle un giro a su estilo.

Después de participar en “La historia de Juana”, Irina Baeva se prepara para regresar a la pantalla chica como la villana de la nueva telenovela “Somos familia”, producción de Nacho Sada que promete conquistar a la audiencia en 2026. Su nuevo personaje, llamado Kassandra, será una mujer elegante, poderosa y llena de matices.

Irina Baeva importante decisión / Redes sociales

¿Por qué Irina Baeva se pintó el cabello de castaño?

Irina Baeva decidió cambiar su color de cabello como parte de su preparación para este nuevo proyecto televisivo. Irina abandonó su icónico tono rubio para lucir una cabellera castaña, ideal para representar a su nueva villana.

En su publicación de Instagram, Baeva escribió: “No estás preparado para ella. Kassandra. Muy pronto”, frase con la que confirmó su participación en “Somos familia” y despertó la curiosidad de sus seguidores.

Algunos fans pensaron que el cambio se debía a una etapa personal, pero en realidad forma parte de la caracterización de su personaje.

Desde la cuenta oficial de la producción, se anunció que Irina interpretará a una antagonista “despiadada y elegante” que hará sufrir, odiar y llorar al público. “Prepárate para amarla y odiarla”, fue el mensaje con el que confirmaron su participación en la historia.

Irina Baeva estrena un nuevo look para su nueva villana en Somos familia. / Redes sociales

¿Cómo es el nuevo look de Irina Baeva para Somos familia?

El cambio que Irina Baeva mostró en redes fue radical. Su nuevo tono castaño oscuro le da un aire más maduro y misterioso, muy distinto a su imagen anterior. En las fotos compartidas desde el salón de belleza, se le ve sonriente y emocionada con el resultado final.

Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de halagos y mensajes de apoyo. Muchos coincidieron en que este nuevo estilo resalta sus facciones y le da un toque más sofisticado. “Amé mucho” y “Me encanta” fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Irina Baeva estrena un nuevo look para su nueva villana en Somos familia. / Redes sociales

¿Cuándo estrena Somos familia, telenovela en la que participará Irina Baeva?

“Somos familia” es una producción de Ignacio Sada para TelevisaUnivision y está inspirada en la exitosa serie argentina creada por Enrique Estevanez. Su estreno está programado para mayo de 2026 por el canal Las estrellas.

La historia gira en torno a Joaquín Navarro Luján (David Zepeda), un empresario que, tras un accidente aéreo, debe hacerse cargo de los hijos de su mejor amigo. En medio de este nuevo entorno, aparece Verónica Arellano Jirón (Oka Giner), una periodista que se infiltra en la familia bajo una identidad falsa.

Además de Irina Baeva, el elenco incluye a David Zepeda, Oka Giner, Alexis Ayala y Ana Martín, entre otros grandes nombres del melodrama mexicano. Todo apunta a que esta producción será uno de los estrenos más esperados del próximo año.

