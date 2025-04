Irina Baeva revela triste decisión de su mamá cuando ella dejó universidad en Rusia para ser actriz en México

Irina Baeva abrió su corazón y rompió el silencio sobre aspectos íntimos de su vida personal y profesional durante su participación en el programa ‘Montse & Joe’, conducido por Montserrat Oliver.

En ese espacio, Irina reveló las razones detrás del fin de una relación amorosa, marcada por las infidelidades y también expuso los sacrificios personales que enfrentó al seguir su sueño artístico.

Originaria de Rusia, Irina compartió el conflicto familiar que vivió cuando tomó una de las decisiones más trascendentales de su vida: dejar la Universidad Estatal de Moscú para perseguir una carrera en la actuación en México. Su madre, profundamente en desacuerdo con la idea, reaccionó con firmeza.

Irina Baeva en el programa Montse & Joe / Captura de pantalla de instagram: @montseyjoetv

¿Qué hizo la mamá de Irina Baeva cuando se vino a México para ser actriz?

Respecto a la reacción de su madre cuando decidió mudarse a México para ser actriz, Irina comentó:

“Mi mamá no, la verdad. Ahorita ya está feliz, pero mi mamá me dejó de hablar porque cómo iba a dejar la mejor universidad. La verdad, no es por nada, pero es una de las universidades más importantes del país”, recordó la actriz, visiblemente conmovida por aquella etapa.

En aquel entonces, Irina estudiaba periodismo, convencida de que esa carrera era lo más cercano a su verdadera pasión. Sin embargo, el tiempo le demostró que la conducción y la actuación no eran tan parecidas como imaginaba.

“La verdad yo dije: ‘cómo no puedo ser actriz, porque mi mamá me dijo que era como ser astronauta, yo pensé que iba a ser un poquito de lo mismo’. La verdad es que nada que ver la conducción y la actuación”.

A pesar de las dificultades iniciales y la distancia emocional con su madre, hoy en día ambas mantienen una buena relación. Y el sueño de Irina no solo tomó forma, sino que floreció.

Actualmente, Irina se encuentra enfocada en su carrera y ha participado en varias telenovelas. Su proyecto más reciente en televisión es ‘La historia de Juana’, y en teatro, la obra ‘Aventurera’, bajo la producción de Juan Osorio.

Irina Baeva en Rusia / Instagram: @irinabaeva

¿Por qué Irina Baeva decidió venir a México y ser actriz?

Irina Baeva creció en Rusia rodeada de un amor especial por las telenovelas mexicanas, una pasión que le heredó su abuela y que años más tarde se convertiría en el motor de su carrera.

La actriz ha compartido en distintas entrevistas, como la que tuvo con Yordi Rosado, que desde muy joven quedó cautivada por historias como ‘Simplemente María’, ‘Rosa salvaje’, ‘Rebelde’ y ‘Teresa’, las cuales veía dobladas al ruso junto a su abuela.

Irina Baeva / FB: Irina Baeva

A través de estas producciones no solo se enamoró de los melodramas, también despertó su interés por la cultura mexicana y, especialmente, por el idioma español.

Fue ese vínculo emocional con las telenovelas lo que impulsó a Irina Baeva a tomar una decisión poco común para alguien de su país: dejar Rusia para venir a México en 2012 y formarse como actriz. Ese mismo año ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, decidida a cumplir su sueño.

