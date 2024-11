Galilea Montijo ya encontró la manera de volver a ser madre: quiere tenerlo ella misma; todos los detalles

Galilea Montijo dio un importante paso en su vida personal al confirmar que está buscando ser madre nuevamente. Tras varios meses de especulaciones, la conductora dijo que tanto ella como su novio, Isaac Moreno, están en plena búsqueda de opciones para formar una familia. En una reciente entrevista, Gali compartió detalles sobre sus deseos de volver a vivir la experiencia de un embarazo y los desafíos que está enfrentando para lograrlo.

Galilea Montijo y su deseo de ser madre nuevamente

La conductora de ‘Hoy’ se sinceró sobre su deseo de ampliar su familia y la etapa actual de su relación con el modelo Isaac Moreno. Aunque la conductora de ‘Hoy’, se siente “juvenil” y llena de energía, admitió que su cuerpo ya no responde igual que antes como cuando tuvo a su primogénito junto a su ex, Fernando Reina. A pesar de estas dificultades, Galilea está decidida a seguir adelante con sus planes. “Yo me sigo sintiendo de 30, pero mi cuerpo ya no. Estamos en la búsqueda de las mejores opciones”, confesó.

Galilea Montijo habla de su deseo de ser mamá

Las dificultades de Galilea Montijo para volver a ser madre: “Tengo matriz, pero mis ovarios no responden”

Uno de los principales desafíos que enfrenta Galilea en su deseo de ser madre nuevamente es el hecho de haber vivido una menopausia temprana a los 47 años. Si bien su matriz sigue siendo funcional, sus ovarios dejaron de responder, lo que complica la posibilidad de concebir de manera natural. No obstante, la conductora se muestra optimista y continúa explorando tratamientos que puedan ayudarla a cumplir su sueño de ser madre una vez más. “Tuve una menopausia muy temprana, a los 47 años. Mi matriz funciona, lo que no me funcionan son los ovarios”, dijo.

En esta búsqueda, Galilea fue sincera y reveló que ya encontró el lugar donde podría hacer realidad su sueño y dijo que junto a su novio, ya encontraron un laboratorio especializado en este tipo de tratamientos, aunque admitió que “no tienen tiempo” pero están decididos a hacer sus planes. “Desgraciadamente no hemos podido viajar porque encontramos un lugar que se acerca mucho a lo que estamos buscando”, externó.

Galilea se había ausentado de Hoy hace unos días y desató los rumores

¿Galilea Montijo está dispuesta a adoptar?

Aunque la adopción es una opción que la conductora considera, Galilea dejó claro que, antes de tomar esa decisión, desea agotar todas las posibilidades de tener un hijo biológico. “Adoptar me parece un acto de amor maravilloso”, aceptó, pero aseguró que antes de pensar en esta opción, quiere asegurarse de que no haya forma de lograr el embarazo de manera natural o con tratamientos. “Pretendemos viajar a principios del próximo año... Adoptar me parece un acto de amor maravilloso. Yo creo que vas por etapas. La etapa 1 son tratamientos. ¿No puedes? Ok... Etapa 2... Vamos como quitando las opciones conforme pasa el tiempo... Ahorita estoy en la de que yo puedo”, agregó, refiriéndose a que aún está en la etapa de explorar los tratamientos de fertilidad.

Galilea Montijo también aclaró que, aunque se había especulado sobre su posible embarazo en las últimas semanas, la realidad es que aún están en el proceso y enfocados en lograrlo.

