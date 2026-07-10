La casa de los famosos México 2026: Estas son las pistas del sexto habitante confirmado, VIDEO

Apenas se confirmó la entrada del actor Moisés Peñaloza a La casa de los famosos México 2026, la producción sorprendió con un nuevo video de pistas sobre el sexto participante. Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de teorías y apuestas sobre quién será la próxima celebridad en entrar al reality más comentado de la televisión mexicana.

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¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

La lista de participantes de La casa de los famosos México 2026 comienza a tomar forma y ya cuenta con varias figuras confirmadas por la producción. ¡Y han gustado mucho!

Hasta ahora, los famosos anunciados oficialmente son:



Ernesto Laguardia , reconocido actor de televisión

, reconocido actor de televisión Karina Torres , integrante de Las Perdidas

, integrante de Las Perdidas Ximena Herrera , actriz del Señor de los cielos

, actriz del Señor de los cielos Aldo Rendón , estilista y consultor de imagen

, estilista y consultor de imagen Moisés Peñaloza, actor y ganador de Mister México.

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¿Cuáles son las pistas del sexto habitante de La casa de los famosos México 2026?

Apenas unos minutos después de confirmar la participación de Moisés Peñaloza en La casa de los famosos México 2026, Odalys reveló el esperado video con las pistas del sexto famoso confirmado, desatando de inmediato una ola de especulaciones en redes sociales.

Pelucas, tonos morados, claquetas de televisión, un corazón con pedrería y hasta una rasuradora fueron las pistas que acompañaron la revelación del sexto habitante. Aunque la producción todavía no confirma nada, en redes sociales ya hay un nombre que resuena con fuerza entre los fans: la actriz Cynthia Klitbo.

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¿Cynthia Klitbo será la sexta habitante de La casa de los famosos México 2026? Estas son las pistas que desataron las teorías

Las especulaciones sobre la sexta habitante de La casa de los famosos México 2026 no se hicieron esperar y, para muchos usuarios en redes sociales, todas las pistas apuntan a un solo nombre: Cynthia Klitbo. Pelucas, espadas, una rasuradora, detalles en color morado y un corazón con pedrería fueron algunos de los elementos mostrados por la producción que despertaron las teorías entre los fans del reality.

La pista que más llamó la atención fue la rasuradora, ya que varios recordaron la icónica escena de El privilegio de amar (1998), donde Cynthia Klitbo interpretó a la villana Tamara de la Colina y protagonizó uno de los momentos más recordados de las telenovelas mexicanas al raparse como parte de la historia.

Además, algunos seguidores consideran que el corazón podría hacer referencia a su reciente participación en Corazón de oro (2026), mientras que otros señalaron que el vestido mostrado en el adelanto es similar a algunos que la actriz ha utilizado en alfombras rojas. Aunque la producción aún no confirma su identidad, el nombre de Cynthia Klitbo es, hasta ahora, uno de los que más fuerza ha cobrado entre el público.

¿Cuándo anuncian al sexto habitante de La casa de los famosos México 2026?

El esperado anuncio está programado para el DOMINGO 12 de julio a las 9:00 de la noche, momento en el que finalmente se terminarán las especulaciones sobre la identidad de esta nueva celebridad.

La revelación podrá seguirse a través del canal de YouTube de La casa de los famosos México.

Además, en TVNotas daremos cobertura especial con todas las pistas, las reacciones y los nuevos habitantes que se vayan confirmando rumbo al estreno del programa.

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos México 2026 y dónde verla?

El estreno de La casa de los famosos México 2026 está programado para el próximo 26 de julio, convirtiéndose en uno de los lanzamientos televisivos más esperados del año.

La transmisión principal podrá seguirse a través de Las Estrellas, mientras que la plataforma ViX ofrecerá acceso permanente a las cámaras en vivo para observar todo lo que ocurra dentro de la casa.

Gracias al formato 24/7, los fanáticos podrán seguir en tiempo real las conversaciones, estrategias, romances, discusiones y alianzas que se formen entre los habitantes.

Por ahora, todas las miradas están puestas en la revelación del sexto participante. Las pistas ya están sobre la mesa, las teorías siguen multiplicándose y los seguidores de La casa de los famosos México 2026 cuentan las horas para descubrir quién será la próxima celebridad que abrirá las puertas de la casa más vigilada del país.