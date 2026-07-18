La casa de los famosos México 2026: ¿FILTRAN al presunto segundo eliminado? Alguien estaría solo “15 días”

La casa de los famosos México 4 está a dos semanas de iniciar, y tras la confirmación de algunos participantes la polémica ya va comenzando. En redes, aseguran que una de las confirmadas habría “filtrado” que solo estará 15 días en el reality. ¿Quién y por qué?

¿Cuál es la promoción de La casa de los famosos México 4? / Redes sociales

¿Quiénes son los confirmados en La casa de los famosos México 4 hasta HOY, 18 de julio?

La casa de los famosos México 4 iniciará el próximo domingo 26 de julio, en una edición que promete ser una de las mejores, si no es que la mejor, hasta el momento.

A día de hoy, se han revelado en total 11 participantes, con nombres que van desde importantes actores y actrices, hasta figuras de las redes sociales.

Aquí la lista de los confirmados al momento:



Ernesto Laguardia,

Karina Torres,

Ximena Herrera,

Aldo Rendón,

Moisés Peñaloza,

Cynthia Klitbo,

Yahir,

Flor Vigna,

Masad Altamimi,

Arantza Ruiz y,

Ese Pérez.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2026: ¡Estas son las pistas del decimosegundo habitante confirmado! ¿Quién es?

Participantes de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos méxico 2026

¿Por qué aseguran que una participante de La casa de los famosos México 4 será eliminado en 15 días?

La actriz y streamer Arantza Ruiz se convirtió en una de las confirmadas para esta cuarta edición de La casa de los famosos México. Su presentación, además de generar amplias expectativas, también dejó un momento de incertidumbre.

La polémica surgió durante una entrevista con Wendy Guevara, conductora digital del programa, cuando la intérprete aseguró que únicamente había preparado ropa para permanecer 15 días en la casa. Aunque segundos después intentó aclarar sus palabras, el fragmento del video se viralizó y desató acusaciones de un supuesto fraude.

Aquí algunos de los comentarios:



“Sí, ya sabemos que sale en 15 días”,

“Se sabe que ya todos tienen fecha de salida” y,

“Como siempre, todo está arreglado”.

Wendy también se sorprendió con las declaraciones de la ahora participante. Arantza intentó arreglar el momento asegurando que va con la “mentalidad” de que solo estará dos semanas en el reality.

Hasta el momento, ni la producción del programa ni Arantza Ruiz han emitido un posicionamiento oficial sobre las especulaciones que circulan en plataformas digitales. ¿Tú qué opinas?

Lee: Dalilah Polanco comete indiscreción y dice que ¡Mariazel será habitante de La casa de los famosos México! VIDEO

¿Quién es Arantza Ruiz y a qué se dedica?

Arantza Ruiz ha construido una carrera tanto en la actuación como en el streaming. El público la ha visto en producciones de televisión como Amar es mi pecado y La malquerida.

Por otro lado, Arantza Ruiz tiene una importante carrera como streamer, siendo parte de diferentes transmisiones en vivo y jugado de manera virtual en compañía de sus miles de seguidores.

Te puede interesar: Flor Vigna y el duro diagnóstico que recibió antes de entrar a La casa de los famosos México: “Me anunció la muerte”