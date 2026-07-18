Yahir usará vestidos y tacones en La casa de los famosos México 2026 ¿Le gusta vestirse como mujer?

A semanas de que comience La casa de los famosos México 2025 ya hay polémica. En medio de una conversación relajada con Wendy Guevara, el cantante y actor Yahir fue cuestionado sobre una de las dinámicas más curiosas que suelen ocurrir dentro del reality: intercambiar ropa entre habitantes. Lejos de mostrarse incómodo, el artista respondió con total naturalidad que no tendría problema ¡Yahir va con todo!

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Yahir / Instagram

¿Yahir usaría la ropa de Karina Torres en La casa de los famosos México 2025?

Desde que se anunció la nueva temporada de La casa de los famosos México 2025, los habitantes han empezado a mostrar su personalidad y a revelar cómo enfrentarán la convivencia dentro del reality más comentado de la televisión mexicana.

Durante una charla con Wendy Guevara, surgió el tema de los intercambios de ropa que han ocurrido en temporadas anteriores de La casa de los famosos México. Entre bromas, Wendy le preguntó a Yahir si sería capaz de ponerse los tacones o algunas prendas de Karina Torres, quien comparte la experiencia con él en esta nueva edición.

La respuesta sorprendió a varios: “Sí, ¿Por qué no?”, contestó Yahir entre risas, demostrando que para él no existe ningún problema en experimentar con este tipo de dinámicas dentro de la casa.

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Yahir y Karina Torres

¿Por qué Yahir no tiene problema en vestirse con ropa femenina?

YahirYahir explicó que esta situación no sería nueva para él. De hecho, recordó una etapa importante de su carrera artística en la que tuvo que utilizar vestuarios muy distintos a los que acostumbra como cantante.

Yahir contó que durante su participación en Mentiras, el musical, tuvo que usar diversos accesorios y prendas que formaban parte de su personaje, una experiencia que le permitió quitarse prejuicios y asumir cada reto actoral con profesionalismo.

“Fíjate que hace doce años, cuando hice Mentiras, Emmanuel termina vestido de mujer... de vez en cuando que me los tengo que poner (tacones) le entró”. Yahir

Las declaraciones del cantante dejaron claro que para él el vestuario forma parte de la interpretación y del entretenimiento, por lo que ponerse tacones o ropa considerada femenina no representa ningún conflicto.

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¿Quiénes son los habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México’ 2026?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ comenzará el domingo 26 de julio.

Hasta el momento, ya hay ocho habitantes confirmados :



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna



La producción ya publicó las pistas del noveno habitante de La casa de los famosos México 2026.