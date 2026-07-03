Diana Golden revive el maltrato que vivió con Alfredo Adame, ¿la volvió a agredir? Reitera acciones legales

Hace unos días, los ánimos se prendieron entre Alfredo Adame y Diana Golden, luego de que se hicieran de palabras por el uso del apodo “Golden Boy”.

Parece que el pleito está lejos de terminar, pues ahora la actriz recordó los episodios de maltrato que vivió con Adame y declaró que va a tomar acciones legales contra él. ¿Por qué?

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Dianga Golden volvió a hablar de la polémica con Alfredo Adame. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Diana Golden va a demandar a Alfredo Adame?

Días atrás, Diana Golden expresó públicamente que está harta de que Alfredo Adame use el apodo “Golden Boy”, diciendo que hace alusión a su apellido y que busca colgarse de su fama.

Ahora, la actriz volvió a hablar del tema y dijo que está harta de que siga usando ese apodo y que “ya la supere”.

También dijo que aunque su apellido sea Goldenberg, el “Golden” claramente hace referencia a su persona, porque a ella todos la conocen como “Diana Golden”.

"¿Por qué Golden? Mi apellido es Goldenberg, pero yo soy Diana Golden, la Golden soy yo. ¿Ustedes cómo me conocen?” Diana Golden

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Diana Golden y Alfredo Adame / Foto: Redes sociales

Diana Golden recuerda maltratos que vivió durante su matrimonio son Alfredo Adame

Diana Golden aseguró que Alfredo Adame todavía no la supera, a pesar de que han pasado casi 40 años desde que terminó su matrimonio.

La actriz reafirmó que no tiene ni un solo recuerdo positivo de esa relación y recordó algunos de los momentos más traumáticos que, según ella, vivió junto al ganador de ‘La granja VIP’. Entre ellos, aseguró que en una ocasión le puso una pistola en la boca, la amenazó y llegó a perseguirla.

“No tengo un solo recuerdo bueno, siempre fue patético. (...) ME metió la pistola en la boca, me amenazó, me persiguió.” Diana Golden

Los reporteros le preguntaron si tenía pensado tomar acciones legales contra el conductor. Diana respondió que actualmente ya existe una demanda civil y que su abogado le recomendó iniciar también una denuncia penal.

“Le hice una denuncia civil y ahora quería el abogado que empezáramos la penal. Pero la verdad es que a mí me está dando pereza.” Diana Golden

Sin embargo, confesó que le da “flojera” acudir a los juzgados y adelantó que registrará el nombre “Golden” para evitar que Alfredo Adame siga utilizándolo.

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¿Qué dijo Alfredo Adame sobre las acusaciones de Diana Golden?

Adame no se quedó callado luego de las primeras acusaciones de su exesposa, y explotó contra los reporteros cuando le preguntaron acerca de ella.

El también actor aseguró que su apodo “Golden Boy” es un concepto genérico, no tiene ninguna relación con Diana Golden y que es una “estupidez” la petición.

“Ella no es Golden, es Goldenberg... Es una estupidez.” Alfredo Adame

Alfredo Adame alimentó la polémica alrededor de él luego de que publicara en Instagram una fotografía en la que aparece la madre de sus hijos, Mary Paz Banquells y avivó los rumores sobre una reconciliación entre ellos.

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Alfredo Adame / Redes sociales