¿Karol Sevilla y Ángela Aguilar pelearán en el Ring royale 2? La actriz contesta: “Cuesta mucho esta cara”

La “rivalidad” entre Ángela Aguilar y Karol Sevilla es algo que surgió hace unos meses, luego de unas polémicas declaraciones de la actriz mexicana, que pronto crecieron y hasta rumoraron con la posibilidad de una pelea de box. ¿Se cumple?

¿Ángela Aguilar y Karol Sevilla pelearán en ring? / Instagram

¿Existe algún conflicto entre Karol Sevilla y Ángela Aguilar?

Karol Sevilla ha realizado en diversas ocasiones comentarios relacionados con el famoso “¡ amaaar !” que popularizó Ángela Aguilar. Incluso, ha manifestado públicamente que no le agrada que la comparen con la cantante:

¿Karol Aguilar?, ¿ora? Ay no, preciosa, mejor miéntame la madre antes de que me digas eso. Karol Sevilla

Además, en algunas entrevistas con la prensa, incluso le ha “sugerido” a Ángela Aguilar que es mejor guardar silencio, al considerar que sus declaraciones solo le generan controversia o “problemas”. En ese sentido, habría expresado comentarios como: “ Te critican por todo, Angelita… pero ya cállate ”, según lo que se ha difundido.

Por otra parte, recientemente comenzó a circular en redes sociales una supuesta reacción de Ángela Aguilar ante los comentarios de Karol Sevilla.

De acuerdo con estas versiones, la cantante habría respondido a través de su cuenta de Instagram a un video que recopila algunas de las críticas e insultos atribuidos a la actriz, así como un fragmento de una entrevista donde Sevilla habla sobre haber sufrido bullying.

En dicha interacción, la intérprete de regional mexicano presuntamente le habría enviado bendiciones: “ Dios la bendiga y le dé paz ”, habría manifestado. Esto nunca fue confirmado oficialmente.

Te puede interesar: Karol Sevilla no se arrepiente de hablar sobre Ángela Aguilar: “No solo lo pienso yo, lo piensa todo México”

¿Ángela Aguilar respondió a comentarios de Karol Sevilla? / Redes sociales

¿Karol Sevilla con miedo a una pelea de box contra Ángela Aguilar?

Durante un reciente evento, Karol Sevilla fue cuestionada sobre los “preparativos” y rumores de un supuesto combate con Ángela Aguilar arriba de un ring, una idea que había sido bien recibida por internautas.

Lejos de confirmar los rumores, la intérprete tomó la situación con humor y descartó por completo cualquier posibilidad de participar en una pelea profesional:

¡No hombre, no! Sí cuesta mucho esta cara. Le verdad sí le tengo mucho respeto (al box); las que se han subido (al ring) qué ovari... para subirse, yo la verdad no podría. Eso sí no. Karol Sevilla

Con ello, puso fin a las especulaciones sobre una posible participación en Ring royale 2 u algún otro evento de este tipo.

Karol Sevilla explicó que toda nació como parte de su humor y la dinámica que mantiene con sus seguidores. Según relató, nunca existió una negociación ni un acuerdo formal para enfrentar a Ángela. Todo comenzó como una ocurrencia durante un en vivo:

Fue nada más puro cotorreo, mucha gente se lo tomó personal, pero no. No me metería en eso, realities tampoco. Karol Sevilla

No obstante, las recientes declaraciones de Sevilla dejan claro que la idea nunca pasó de ser una simple broma compartida en internet .

Lee: Karol Sevilla opina sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal y los llama “Los Paninis”

¿Quién es Karol Sevilla?

Karol Sevilla es una actriz, cantante e influencer mexicana, reconocida gracias a su trabajo en series y producciones juveniles de televisión, además de tener una amplia comunidad digital.

Su salto a la fama llegó con su protagónico en la serie de Disney Channel Soy Luna, donde interpretó a Luna Valente. La producción se convirtió en un fenómeno internacional, convirtiendo a Karol en un rostro conocido.

Tras el éxito de Soy Luna, Karol Sevilla continuó su carrera como cantante y actriz, estando presente en espacios como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Por último, Karol Sevilla fue relacionada con Mario Bautista, el famoso cantante mexicano y participante del Supernova.

Tal vez te interese: Mario Bautista le roba un beso a Karol Sevilla en plena transmisión; así fue el momento