Bárbara Torres, la mujer detrás de ‘Excelsa’ de la ‘Familia P. Luche’ ¡Le contó de todo a Horacio Villalobos!

El nuevo episodio de ‘El mitangrit de Horacio’, conducido por Horacio Villalobos, se estrenó este jueves 9 de mayo a las 20 horas en canal de YouTube de TVNotas.

En esta ocasión, Bárbara Torres fue la invitada, quien habló como nunca sobre algunos aspectos de su carrera como actriz, así como de su vida privada. Con Bárbara Torres pudimos constatar que se ríe de las dificultades y las convierte en oportunidades.

Bárbara Torres platicó a las cámaras de TVNotas cómo fue su llegada a México, así como el origen del personaje de Excelsa en la serie de comedia La familia P. Luche, junto a Eugenio Derbez. ¡Sin duda un icónico personaje!

La comediante aseguró que abandonó Argentina con las ganas de probar suerte como actriz en México. Incluso, dejó a su esposo Carlos en su país natal para triunfar en el medio.

Además, comentó su sentir en cuanto a que las personas la sigan reconociendo en la calle por su papel de Excelsa. No obstante, señaló que, actualmente, ya la conocen más por Bárbara Torres.

Bárbara Torres

“No tengo problema que me digan ‘Excelsa’, porque si no fuera por ella no estaría sentada aquí. No hay que morder la mano que le da de comer a uno”.