Herencia de Joan Sebastian: Juliana Figueroa e Imelda Tuñón ¿amigas o enemigas?

Recientemente la hija de Joan Sebastian, Juliana Figueroa, aseguró que sus hermanos la excluyeron del juicio por la herencia de sus padre, alegando que estos han llevado la repartición des los bienes despóticamente durante años sin darle un solo peso.

Ahora, en vísperas del natalicio del ‘Cantante del pueblo’, la dinastía Figueroa realizó diferentes eventos para conmemorarlo. Juliana Figueroa acudió al homenaje celebrado en el rancho La candelaria, ubicado en Curenavaca, Morelos, para recordar a su padre. ¿Qué dijo sobre este tema y la supuesta alianza con Imelda Tuñón?

Joan Sebastian y su hija Juliana / Instagram: @julianafigueroa/ Facebook: Joan Sebastian

¿Quiénes son los herederos de Joan Sebastian?

El juicio por la herencia de Joan Sebastian en Estados Unidos ha dado un giro en los últimos meses luego de que, según lo informado por Elisa Beristain, Imelda Tuñón contratara a Terry Canales como su nuevo representante legal en el proceso. El abogado que llevará el caso es marido de Erica Alonso, exesposa de Joan Sebastian y por lo tanto, padrastro de Juliana Figueroa.

El proceso se ha visto entorpecido por diferentes razones, entre ellas la inconformidad que Erica interpuso en 2024, según lo declarado por Beristain. La intención del intérprete de ‘Tatuajes’ fue que cada uno de sus hijos tuviera su propia casa, por lo que compró una casa para su hija Juliana que dejó a nombre de ella y de su madre, sin embargo, al morir quedó intestado, por lo que no pudieron reclamar dicha propiedad.

Cuando Joan Sebastian falleció en 2015, su familia intentó repartir equitativamente los bienes, no obstante, hicieron a un lado la hija del intérprete por ser menor de edad. Ahora, Juliana reclama una manutención de 1 millón 400 mil pesos, además del monto equivalente al terreno de la casa que Joan adquirió para ella pero se quemó, el cual asciende a 1 millón 682 mil pesos.

¿Por qué Juliana Figueroa está inconforme con la repartición de la herencia de Joan Sebastian?

Ante el lento avance de la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, Juliana Figueroa ya ha expresado su inconformidad, pues reclama que durante años se le ha negado lo que le corresponde y, si bien había preferido mantenerse callada para evitarse problemas, ya ha expuesto irregularidades en el juicio por la herencia.

Según Juliana, todos sus hermanos han recibido dinero desde que murió su padre, además de que han realizado pagos y gastos con dinero que estuvo en las cuentas del cantante, de acuerdo con los supuestos documentos filtrados por el albacea del mismo, Cipriano Sotelo. De igual manera, estas pruebas dejan ver que, pese a que la hija de Joan Sebastian jamás recibió pensión alimenticia, sus hermanas sí obtuvieron una manutención.

Al respecto de todo esto, la hija del cantante de ‘Rumores’ sentenció en sus historias de Instagram:

“Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todo sus hijos y salgan tan avariciosos. Los que me conocen saben que no acepto un peso de nadie. Saben que nunca espero nada de nadie por que he trabajado desde chiquita por mis cosas. Mi mamá y mi papá me han dado TODO. Yo necesidad de esto no tengo porque, gracias a Dios, tengo techo, comida, y familia unida y llena de amor. Solo se me hace una injusticia todo esto”

Juliana Figueroa

¿Juliana Figueroa e Imelda Tuñón son aliadas?

En el marco del natalicio de Joan Sebastian y la celebración de un homenaje al artista en El Rancho La Candelaria en Cuernavaca, la hija del cantante sorprendió a los medios al aparecer en público para asistir a dicho evento. Cuando los medios la interceptaron para preguntar al respecto del juicio ella prefirió no hablar sobre el tema: ''No quiero hacer entrevista, por favor. No es tema de hoy. Hoy es un día para recordar a mi padre y no es un tema de hoy. Me gustaría que lo respetaran’’.

Juliana fue cuestionada sobre el porqué de su silencio, ella simplemente respondió que no hablaría sobre el tema por ''su propia paz mental’’. Cuando se le preguntó por Julián Figueroa, ella le recordó ''como el mejor hermano que tuve’'; acto seguido se le abordó sobre si era por eso que que su familia le ofreció su apoyo a Imelda, a lo que la hija del cantante respondió ''No voy a hablar sobre el tema’’.

Lo cierto es que la riña en torno a la herencia de Joan Sebastian parece estar todavía muy lejos de terminar; habrá que ver cómo procede Juliana Figueroa y si realmente une fuerzas con Imelda Tuñón para darle la vuelta al asunto.