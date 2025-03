Hija de Joan Sebastian, Juliana, asegura que sus hermanos la excluyeron del juicio por la herencia

El juicio por la herencia de Joan Sebastian (†) da un giro inesperado. Luego de que Elisa Beristain diera a conocer a TVNotas, que Imelda Tuñón solicitó cambio de representante legal en este proceso. Su nuevo abogado es Terry Canales, marido de Erica Alonso, exesposa de Joan Sebastian. Ahora Juliana Figueroa, hija del Erica Alonso y ‘el Poeta del pueblo’ suelta bombazo y acusa a sus hermanos de haberla excluido del juicio por la herencia del cantante.

“El nuevo abogado de Imelda, Terry Canales, es congresista (estatal) por (la ciudad de) Edinburg, del distrito 40 en Texas. Creo que relacionarse con un abogado que tiene la disputa con los hijos de Joan en México es una mala idea por parte de ella. Es algo delicado”, dijo Elisa a TVNotas.

Elisa Beristain reveló por qué Erica metió una inconformidad en este juicio de la herencia. “Eso lo hizo en 2024. Joan dijo que cada uno de sus hijos tenía su casa. A Juliana, por ser menor de edad (cuando murió el cantante), le compró una casa y la puso a su nombre y el de Erica. Al morir Joan intestado, ellas no pudieron tomar posesión de esta propiedad”.

La conductora y periodista reveló que en 2015, todos intentaban repartir equitativamente los bienes tras la muerte de Érica. Sin embargo, debido a que en ese momento la hija de Érica era menor de edad, ahora ella solicita una manutención de aproximadamente 1 millón 400 mil pesos, mientras que el otro monto restante asciende a 1 millón 682 mil pesos, lo cual equivale al valor del terreno donde se ubicaba la casa que se quemó.

Cabe señalar que se determinó que Érica no tiene derecho a exigir ninguna consideración en el juicio sobre los bienes.

Erica Alonso, ex de Joan Sebastian / Archivo TVNotas/redes sociales

Hija de Joan Sebastian asegura que ella no ha recibido nada de la herencia

Juliana Figueroa, hija del reconocido cantante Joan Sebastian, quien acusa al actor Jorge Reynoso de abuso, ha expuesto públicamente presuntas irregularidades en el juicio de la herencia de los bienes de su padre. La joven presentó supuestos documentos que, según ella, revelan un trato desigual entre los herederos y la distribución de los bienes del cantante. Juliana afirma que, a diferencia de sus hermanos, ella no ha recibido ninguna parte de la herencia desde el fallecimiento de su padre.

Juliana ha señalado que todos sus hermanos, incluyendo a José Manuel Figueroa y el fallecido Julián Figueroa, han recibido parte de la herencia, mientras que ella no ha recibido nada hasta el momento. La hija de Joan Sebastián presentó documentos que, según ella, revelan irregularidades en la distribución de los bienes testamentarios.

“Años de no quererme meter y de no querer decir nada por mi propia salud mental, pero ya fue suficiente”, escribió. Juliana Figueroa

En sus declaraciones, Juliana expresó su descontento por la situación, señalando que se siente avergonzada por la actitud de sus hermanos. Subrayó que su padre trabajó arduamente para asegurar el bienestar de todos sus hijos, por lo que le resulta doloroso ver actitudes que considera codiciosas.

Joan Sebastian y su hija Juliana / Instagram: @julianafigueroa/ Facebook: Joan Sebastian

Juliana Figueroa acusa que no ha recibido ni un peso de la herencia de Joan Sebastian a 10 años de la muerte de su padre

“En más de 10 años no he recibido ni un peso de la herencia. Y pensar que su propia gente fueron los que me pasaron las pruebas porque están cansados de lo (emoji de rata) que son,” escribió Juliana en sus redes sociales.

Juliana también dejó claro que nunca ha buscado beneficiarse económicamente por este motivo: asegura que quienes la conocen saben que no aceptaría un peso de nadie, a pesar de sentirse excluida de la herencia de Joan Sebastian.

Juliana acusa que no ha recibido ni un peso en diez años de la muerte de su padre

“La verdad esto a mí me da mucha vergüenza, pero prendieron el cerro. Ora que se queme. No sé qué tienen en contra de mí si yo no les he hecho nada. Vivo en paz y tranquila en mi mundo y se sabe. Gracias a Dios”. Juliana Figueroa

Juliana considera una injusticia hacia ella que sea excluida de la distribución de los bienes dejados por su padre. Aseguró que pronto lanzará un video explicando los detalles de esta situación.

“Me da pena la familia que me tocó y saber que mi papá se partió la madre trabajando para todo sus hijos y salgan tan avariciosos. Los que me conocen saben que no acepto un peso de nadie. Saben que nunca espero nada de nadie por que he trabajado desde chiquita por mis cosas. Mi mamá y mi papá me han dado TODO. Yo necesidad de esto no tengo porque, gracias a Dios, tengo techo, comida, y familia unida y llena de amor. Solo se me hace una injusticia todo esto”, concluyó en sus historias de Instagram.

