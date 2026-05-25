Addis Tuñón confronta a Maribel Guardia tras “burla” por nombramiento como tutora del hijo de Ime Tuñón

Un nuevo personaje se ve involucrado en la polémica entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón. Se trata de Addis Tuñón, tía de esta última. La periodista de espectáculos desplazó a la actriz como tutora del hijo de Ime.

Cuando hizo el anuncio hace algunos días, Addis dijo que su primera acción tras su nombramiento fue hacer una solicitud para que Marco Chacón, esposo de Maribel, dejara de ser el albacea de los bienes del fallecido Julián Figueroa, papá del menor.

Luego de que Guardia hablara de este asunto y lanzara un aparente dardo contra la también presentadora, esta última aprovechó su espacio en ‘De primera mano’ para contestarle. Esto fue todo lo que dijo.

Addis Tuñón / Redes sociales

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¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el nombramiento de Addis Tuñón como tutora del hijo de Imelda Tuñón?

El pasado fin de semana, diversos medios de comunicación le preguntaron a Maribel Guardia acerca de su sentir al perder su papel como tutora de su nieto. En respuesta, la actriz manifestó que no tenía ningún problema con ello. Incluso aseguró que su esposo también quería dejar de ser albacea de los bienes de Julián Figueroa.

No obstante, dijo que le parece muy extraño que Addis Tuñón sea quien la sustituya y admitió estar preocupada sobre lo que pasará con la herencia que le corresponde a su nieto con este cambio.

“Lo que sí me preocupa es que hayan puesto a la persona que pusieron, porque esta señora yo en siete años jamás la vi que visitara al niño, ni un cumpleaños, ni una Navidad. Y sí hay un choque de intereses, porque la tutora tiene que cuidar los intereses del niño, y resulta que es familia de la mamá, y la mamá le está peleando la herencia del niño. No se puede ser juez y parte”, manifestó.

Y agregó: “Esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá. A esta señora la felicito porque ella está tan feliz, parece la primera dama de la república. O sea, (diciendo): ‘Mi primera moción es que destituyan a Marco, wow’. Ya lo habíamos pedido nosotros desde noviembre. Ella está empoderada, está feliz. Me da mucho gusto”.

¿Addis Tuñón desmiente a Maribel Guardia?

En la emisión más reciente de ‘De primera mano’, Addis Tuñón desmintió a Maribel Guardia y sostuvo que sí llegó a ir de visita una vez a su casa para ver al hijo de Imelda Tuñón. No obstante, y según sus palabras, se habría sentido incómoda.

“La única vez que yo fui no me sentí cómoda y ya me habían advertido, tanto Imelda como en ese entonces su marido, que a Maribel no le daba gracia la cercanía de una persona del gremio del periodismo de espectáculos”, expresó.

Aseguró no estar recibiendo dinero por su nuevo cargo como “tutora” y lamentó que Maribel Guardia estuviera “tan enojada” por toda esta situación.

“Yo no tengo acceso a ningún sueldo, no tengo acceso a ningún centavo, yo estoy aceptando un cargo con responsabilidad jurídica sin tener ningún beneficio, más que la satisfacción de hacer lo correcto. No, no pasan por mí. No estoy recibiendo dinero, solo veo los intereses del menor. El que se diga que soy una persona empoderada y que wow, lamentablemente, veo a una Maribel Guardia muy molesta, puedo comprender las razones por las que esté así, pero, de mi parte, no va a encontrar una frase despectiva de mi parte”. Addis Tuñón

También aclaró que, legalmente, Marco sigue siendo albacea de los bienes del menor, ya que aún no se soluciona la solicitud que hizo para que él sea destituido de su cargo, destacando que lo último que se le pediría es que hiciera una “rendición de cuentas”, principalmente de los últimos meses en los que, aparentemente, “habría hecho mal las cosas”.

Addis Tuñón / Redes sociales

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¿Addis Tuñón sí es tía de Imelda Tuñón?

La relación entre Addis Tuñón e Imelda Tuñón ha sido puesta en tela de juicio. Algunos han dicho que la conductora es la tía biológica de la joven, mientras que otros afirman que no son familiares de sangre, pero que, a raíz del gran cariño que se tienen, Ime la considera como su tía.

Durante su respuesta a Maribel, aclaró que sí son familia biológica. Sin embargo, no aclaró exactamente cuál sería la conexión: “Sí soy pariente”, resaltó.

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