Acusan a Yann ‘Lobito’, hijo de Ilse de Flans, de estafador tras vender “contenido exclusivo”

Yann, conocido en las redes como ‘Lobito’, hijo de Ilse, de Flans, es un atleta de alto rendimiento al que hemos visto en diferentes realities deportivos. Actualmente se encuentra en medio de una gran polémica debido a que el contenido que publica en una plataforma para adultos no es lo que esperaban sus fanáticos, pues para mostrarse como Dios lo trajo al mundo, ¡les cobra extra! Debido a ello, ha recibido cientos de críticas y en redes sociales hay una campaña que busca que la gente ya no se suscriba a su cuenta, pues lo acusan de ser un estafador.

¿Por qué acusan de estafa a Yann ‘Lobito’, hijo de Ilse de Flans?

Un amigo del también influencer asegura que todo lo que escriben ha repercutido en su estado de ánimo. “Aunque Yann continúa con la intención de seguir adelante, hay ocasiones en las que ha pensado en dar de baja su cuenta, porque son muchas las críticas que recibe. Cuando la abrió pensó que iba a ser una fuente grande de ingresos, y así lo ha sido, pero ahora el hate lo tiene desconcertado”.

Las críticas versan sobre el contenido. “Sus suscriptores pensaban que, como en casi todas las cuentas, pagando la mensualidad de 15 dólares (280 pesos) verían material más atrevido, pero en su caso, para acceder a este tienes que hacer un pago extra y no les parece”.

La campaña en su contra se ha intensificado en las últimas semanas. “Están muy duros los mensajes en redes sociales. Le han escrito que usa a los gays, pero que en el fondo es homofóbico. Le dicen que trabaje como lo que es (atleta) para que su mamá se sienta orgulloso de él. También recomiendan a los demás no suscribirse. Se quejan de que para todo quiere cobrar extra, que es una estafa, que todo es carísimo, que es una pérdida de dinero. Proponen que deben difundirlo para que no le siga robando a otros y que ya cancelaron su suscripción”.

“Yann se siente sacado de onda. Ha tenido varios enfrentamientos con sus suscriptores. Le dicen que no ha cumplido con lo que prometió publicar, aunque yo he visto que sí sube todo lo que le piden. Ahorita con toda esta polémica ya bajó al 50% el precio de la suscripción. A ver cómo le va”.

¿Cómo ha apoyado Lilian Durán a su novio, Yann ‘Lobito’?

La novia de Yann ‘Lobito’, Lilian Durán, ha sido un gran apoyo. “Ella también tiene cuenta en la plataforma y le ha dicho que no se desanime. Yann tenía buena imagen en los realities como un extraordinario competidor y que ahora lo estén despedazando le afecta anímicamente”.

Lo que hace le causa gran disgusto a Ilse. Ella intentó que el joven dejara de hacerlo, pero, al no lograrlo, tuvo que resignarse. “Aunque su mamá no le dice ya nada, él sabe que está súper inconforme y molesta con lo que publica”, concluyó.

¿Qué comentarios ha recibido Yann, hijo de Ilse de Flans, por su contenido exclusivo en redes sociales?

“Su contenido ya siempre es igual”.

“ No conviene suscribirse, no muestra nada. Es un robo, todo carísimo ”.

”. “Pagué un mes y fue una total decepción, para todo quiere cobrar extra. Es guapo, pero hay mejores y que muestran más gratis”.

“Es un hetero aprovechándose de los gays, con quienes no comulga”.

“ Usa a los gays, pero es homofóbico. No compren su contenido . Que trabaje y su mamá se sienta orgulloso de él”.

. Que trabaje y su mamá se sienta orgulloso de él”. “Mejor inviertan en otras cuentas”.

¿Qué ha respondido Yann ‘Lobito’ a las críticas de la gente sobre su contenido exclusivo?

Hace un mes, en el canal de YouTube BadHombre Magazine, Yann dijo: "Cuando no están conformes con algo, reclaman duro y a veces me he sacado de onda".

"Pinch3 hate horrible. Les di lo que querían y sentí pura crítica y me agüité. Con todo y que no soy gay, quiero darle lo mejor a mi público. Me presté para ciertas situaciones en esas grabaciones, y en los comentarios en X sentí odio y dije: 'Ay, ya no sé ni qué hacer'. Tengo mis consentidos que son un amor. Me hacen sentir el wey más increíble del mundo. A los otros yo siento que no los tengo satisfechos por más que me esfuerzo. A mí me han puesto: 'Qué decepción. No se suscriban, no hay nada'".

"He recibido tanta queja de un público al que no pertenezco. Yo soy hetero. Mi público es gay. Dije: 'Me gusta vivir de esto, pero tengo que evolucionarlo a algo que me divierta grabar'", aseguró.

También expresó lo que piensan sus padres sobre el contenido que publica. Reiteró el enojo de Ilse: "Con mi familia fue un tema... Mi papá es una persona muy sexual y mi mamá, por el otro lado, es muy santita. Yo ya estaba amenazado por mi mamá. Me dijo: 'Tú llegas a abrirlo y te dejo de hablar'. Sigo sin tocar el tema con ella".

¿En qué otros proyectos ha participado Yann ‘Lobito’, hijo de Ilse de Flans?

Fue miembro del equipo nacional de hockey y de rugby. Además, es atleta de parkour profesional.

También se ha hecho popular por su participación en realities como Guerreros y Exatlón México.

