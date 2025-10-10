Exatlón México: Participante sufre accidente y es trasladada en ambulancia, ¿Cuál es su estado de salud?

Las alarmas se encendieron dentro de la nueva temporada de Exatlón México 2026 luego de que se difundieran las primeras imágenes del accidente que sufrió Doris del Moral, una de las atletas más queridas y experimentadas del equipo Azul.

La deportista tuvo que ser atendida por paramédicos y trasladada en ambulancia, lo que ha generado preocupación entre los fanáticos del reality show de Azteca. ¿Cuál es su estado de salud?

El incidente ocurrió durante una de las pruebas más exigentes de la competencia y, aunque en el avance no se muestran detalles del momento exacto, sí se observa a Doris tendida en una red por una lesión.

¿Qué le pasó a Doris del Moral en Exatlón México 2026?

En el adelanto del episodio que se transmitirá este viernes 10 de octubre, se aprecia a Doris del Moral compitiendo en uno de los circuitos de Exatlón, cuando de pronto se detiene y queda tendida sobre una red, sin poder continuar. De inmediato, sus compañeros se acercan para auxiliarla mientras Antonio Rosique, conductor del programa, detiene la competencia al notar la gravedad del momento.

Rosique confirmó que la atleta sufrió un problema en el tobillo, lo que le impidió continuar con la carrera. El equipo médico del programa ingresó rápidamente al área para revisarla y estabilizarla antes de trasladarla en ambulancia hacia un hospital, donde se le realizarían estudios para determinar la gravedad de la lesión.

Hasta el momento, “Exatlón México 2026" no ha emitido un comunicado oficial sobre el diagnóstico.

¿Doris del Moral sigue en Exatlón México 2026 después de su lesión?

Aunque la producción de “Exatlón México 2026" no ha confirmado si Doris del Moral continuará en la competencia, en redes dicen que su participación está en riesgo dependiendo del resultado de los estudios médicos. Algunos seguidores sostienen que la lesión no sería tan grave como parece y que Doris podría reincorporarse en los próximos días, mientras otros temen que tenga que abandonar la temporada para recuperarse por completo.

En el video Doris aparece llorando y gritando de dolor, siendo auxiliada por sus compañeros en lo que llega la ambulancia.

Cabe recordar que Doris es una de las atletas más experimentadas del equipo Azul y considerada una leyenda del reality. En redes comentan que su ausencia representaría una gran pérdida para su equipo y para sus fans que la han apoyado desde sus primeras participaciones.

¿Qué dijo Antonio Rosique sobre la lesión de Doris del Moral en Exatlón México 2026?

Durante la transmisión, Antonio Rosique mostró gran preocupación por el estado de salud de la velocista. “Doris no está bien, ojalá se encuentre en buenas condiciones, es el tobillo de Doris me da la impresión de que se atoró”, comentó el conductor mientras la participante esperaba ser auxiliada por los paramédicos.

En redes fans preocupados expresaron sus mejores deseos para Doris: “Espero estés bien Doris. Un fuerte abrazo”, “Las mejores vibras para Doris”.

¿Quién es Doris del Moral de Exatlón México 2026?

Doris del Moral Rosique, nacida el 18 de julio de 1995 en Tabasco, México, es una destacada atleta de patinaje de velocidad que ha representado a su estado y a México en competencias nacionales e internacionales. Fue campeona nacional en varias ocasiones y recibió el Premio Estatal del Deporte.

En “Exatlón México” , Doris ha participado en cuatro temporadas, consolidándose como una de las competidoras más fuertes y queridas del equipo Azul. Su apodo, “Bulldozer”, refleja su fuerza y determinación en los circuitos del reality.

Su carácter competitivo y carisma la han convertido en una favorita del público, que hoy más que nunca espera su pronta recuperación y regreso triunfal a las arenas de “Exatlón México”.

