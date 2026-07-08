¿La casa de los famosos México le copia a La mansión VIP? HotSpanish los acusa de ¿jugar sucio y lo hackean?

En medio de la revelación de Karina Torres como habitante de La casa de los famosos México, HotSpanish anunció la segunda temporada de La mansión VIP, la cual se estrenará el próximo mes de noviembre a través de YouTube. Sin embargo, el anuncio se vio opacado ¿por un hackeo? Te contamos los detalles.

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Karina Torres es la segunda confirmada de La casa de los famosos México. / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Cómo anunció HotSpanish la segunda temporada de La mansión VIP y cómo la hackearon?

Tras el triunfo de Sol León en la primera temporada de La mansión VIP, Roberto González Manso, conocido en redes como HotSpanish, reveló a través de un video en TikTok el primer anuncio de la siguiente edición del reality.

En medio de la buena aceptación que tuvo el clip, el influencer compartió en Instagram que le habían tirado su cuenta de TikTok, con más de 40 millones de seguidores, tan solo unos minutos después de confirmar la llegada de la segunda temporada de La mansión VIP.

“No duró ni una hora el video que acabo de subir, no dije nombres, pero al parecer este video no les gustó”, explicó HotSpanish; posteriormente compartió la pantalla de su celular en la que mostró cómo aparece ahora su cuenta, lo cual dio a entender que lo habría hackeado.

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HotSpanish habla del hackeo de su cuenta de TikTok. / Redes sociales

¿HotSpanish asegura que La casa de los famosos México le copia a La mansión VIP?

Debido a que HotSpanish dio a conocer lo ocurrido en medio de la revelación de los habitantes de La casa de los famosos México, algunos usuarios especularon que quiso “sabotear” el anuncio de Karina Torres, acusación que negó rotundamente.

Sin embargo, reveló que, pese a los comentarios que la productora Rosa María Noguerón hizo semanas atrás, se enteró de que le “copiaron” algunas ideas del formato pese a que decían que “no estaba haciendo bien las cosas”.

“Resulta que me entero de que sí hubo una junta para agarrar ideas de lo que yo estaba implementando. Y ojo, no pasa nada, el sol sale para todos, pero sí se me hace raro que primero hablen mal de un programa y después quieran tomar ideas de ahí”. HotSpanish

Asimismo, aseguró que “no es una persona de jugar sucio”, pero lo ocurrido con su cuenta de TikTok lo ha hecho pensar mucho, ya que nunca intentó sabotear la revelación de La casa de los famosos México.

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Comunicado de HotSpanish. / Redes sociales

¿Cuáles son las acciones que emprenderá HotSpanish tras el hackeo de su cuenta?

Tras aclarar lo sucedido con su cuenta, HotSpanish compartió que seguirá con las averiguaciones, y aunque no dio más detalles, agradeció el apoyo que le han brindado y prometió que la siguiente temporada de La mansión VIP tendrá varias sorpresas.

“En noviembre les voy a dar lo que realmente quieren ver. Ya estamos cerrando gente que nunca imaginarían ver encerrada en La mansión VIP”. HotSpanish

Cabe señalar que el creador de contenido no mencionó directamente a La casa de los famosos México y Rosa María Noguerón, pero las coincidencias con el reality y la mención a Karina Torres desataron polémica. Hasta ahora, la productora no se ha pronunciado al respecto.

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