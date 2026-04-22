Luisito Comunica ¡otra vez cae! y lo estafan: “Me siento súper estú...” ¿procederá legalmente?

Luisito Comunica reveló que volvió a ser víctima de una estafa al intentar comprar boletos para el concierto de The Weeknd, que se realizó en el Estadio GNP Seguros, pero se quedó sin dinero y sin ir al concierto, ¿qué dijo el influencer y empresario? Te contamos todos los detalles.

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¡De no creer! Luisito Comunica vuelve a ser estafado y enciende redes. / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a Luisito Comunica?

A través de sus redes sociales, Luisito Comunica dio a conocer que fue estafado con 1 mil 300 dólares al comprar boletos para el concierto de The Weeknd en una plataforma de reventa de boletos para eventos deportivos, obras de teatro, conciertos y demás.

No obstante, esta no es la primera vez que el influencer es estafado en esta pagina, pues en el pasado intentó comprar unos boletos para Daddy Yankee, pero la situación fue la misma y no pudo obtener los boletos.

“Me siento súper estúpido, me acaban de robar 1,300 dólares, compré boletos para ir a ver a The Weeknd en una página que se llama StubHub, que tonto yo, porque ya hace unos años me había robado en unos boletos de Daddy Yankee. Volví a confiar por estúpido, costaban 1,100 más la comisión, 1,300 y cacho, nunca me llegaron, me llegó el correo que decía ¿Ya te llegaron los boletos? Nunca me llegaron”. Luisito Comunica.

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¡No aprende! Luisito Comunica es estafado otra vez y causa polémica. / Redes sociales

¿Luisito Comunica pudo recuperar su dinero?

El influencer Luisito Comunica detalló que pidió ayuda a través de los servicios de atención de la página, sin embargo, no recibió apoyo, por lo que no le han devuelto su dinero.

“Entré a la página de ayuda, hablé con un robot todo inútil, me dijeron que no, que ya no estaban dando atención, luego hablé con un humano, no me pudo ayudar en nada, pues ya, me robaron 1,300 dolares y la posibilidad de no poder ir a ver a The Weeknd, que seguramente va a ser un conciertazo”, dijo el creador de contenido y empresario.

Además, agregó que se sentía “doblemente idiota porque ya me habían robado antes, pero como que yo dije: ‘Ya cambiaron, seguramente ya es una página más chida, y compré unos boletos en una zona chida y 1,300 dolares pagué, nadie me ayuda”.

“Mandé un correo y dice ‘Te contestamos en 24 o 40' horas y el concierto es ahorita. No confíen en StubHub, te pueden robar muy fácil y sobretodo es la decepción, súper tache para Stubhub, unos ratotas y no ayudan en nada”. Luisito Comunica.

Al momento, el famoso no compartió si procederá legalmente por esta situación.

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Luisito Comunica sufre engaño de nuevo. / Redes sociales

¿Quién es Luisito Comunica?

Luisito Comunica es un creador de contenido originario de Puebla de Zaragoza, nacido el 20 de marzo de 1991, que ha desarrollado una trayectoria en plataformas digitales como YouTube, donde acumula millones de suscriptores, así como en redes sociales como Instagram, también fue parte del No me revientes crew. Su actividad se centra en la producción de videos, además de incursionar en el doblaje, proyectos empresariales y colaboraciones en distintos formatos audiovisuales.

Cursó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, luego de haber estudiado en el Instituto Oriente de Puebla. Durante su etapa universitaria comenzó a publicar videos como una actividad personal, lo que le permitió adquirir experiencia en la creación y edición de contenido digital. Antes de consolidar su presencia en internet, trabajó como profesor de inglés en una preparatoria.

En el ámbito personal, mantuvo una relación con la creadora de contenido Cinthya Velázquez entre 2015 y 2019, y desde 2020 sostiene una relación con Arianny Tenorio.

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