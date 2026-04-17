Influencer atropella a su propio bebé afuera de su casa; su contenido ¡es sobre maternidad! ¿Qué pasó? FOTOS

Hace unos años se supo la trágica muerte del hijo pequeño de Zudikey Rodríguez, exparticipante de Exatlón México, quien sufrió un accidente en pleno tractor. Ahora, el hijo de otra figura importante sufrió un episodio preocupante.

Una famosa influencer dedicada al contenido sobre maternidad, sorprendió a sus más de 60 mil seguidores al revelar que atropelló, de manera accidental, a su hijo de menos años de edad. Ante las críticas de algunos y el apoyo de otros, el momento fue casi trágico. ¿Qué pasó exactamente?

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Qué influencer anunció que atropelló a su propio bebé?

Kelly Hopton-Jones conmovió a miles de seguidores tras revelar uno de los episodios más difíciles de su vida: atropelló accidentalmente a su hijo pequeño. Lo que parecía una tragedia irreversible terminó, según sus propias palabras, en “un verdadero milagro”, luego de que el pequeño lograra sobrevivir.

A través de una publicación en Instagram, la creadora de contenido, conocida por compartir consejos familiares en su blog Hillside Farmhouse, relató lo ocurrido el pasado 15 de abril, día que describió como “ el peor de nuestras vidas ”.

Tras el accidente, la influencer no ocultó el impacto emocional que enfrentan como padres. En su publicación, habló abiertamente sobre la culpa que siente y los pensamientos recurrentes de “ qué hubiera pasado si… ”.

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La influencer Kelly Hopton-Jones / IG: hillside_farmhouse

¿Cómo atropelló la influencer Kelly Hopton-Jones a su bebé?

De acuerdo con el testimonio de Kelly Hopton-Jones, todo sucedió en un día normal. Ella salía en su automóvil junto a su hija, para comprar donas antes de una presentación de baile. Mientras tanto, su hijo (el atropellado) permanecía en casa junto a su padre, Brian.

Sin embargo, lo inesperado ocurrió: el pequeño salió corriendo desde el garaje justo cuando su madre maniobraba el vehículo:

“ En cuestión de segundos, nuestro hijo fue atropellado por nuestro coche, yo estaba manejando ”, relató Kelly.

Vecinos de la familia acudieron para ayudar, haciéndose cargo de su otra hija mientras los padres trasladaban de urgencia al menor al hospital. Allí, el pequeño fue sometido a diversos estudios médicos, incluyendo radiografías, tomografía y evaluación neurológica.

El diagnóstico inicial indicó fracturas en la pelvis y varias abrasiones, pero sin daño interno grave. “ Está herido, pero es algo de lo que puede recuperarse ”, dando tranquilidad a sus seguidores.

Por último, Hopton-Jones mencionó que están agradecidos de que este accidente no escalara a un escenario más trágico, pues este tipo de circunstancias pueden surgir aún cuando existen todos los cuidados:

“ Los accidentes suceden, y los únicos errores son los que no aprendemos. Estamos en el lado afortunado de un trágico accidente ”, finalizó.

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¿Quién es Kelly Hopton-Jones y qué contenido hace?

Kelly Hopton-Jones es una influencer, creadora de contenido y enfermera estadounidense, reconocida por compartir en redes sociales reflexiones, consejos y experiencias sobre la maternidad y la vida familiar.

Además de su faceta como influencer, Hopton-Jones cuenta con formación en el área médica, ya que es enfermera practicante registrada. Esta preparación le ha permitido abordar temas relacionados con el bienestar infantil, la salud familiar y el desarrollo de los hijos.

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