Actor pide matrimonio a su novia ¡disfrazado de su icónico personaje de película de terror! ¿Ella huye por miedo?
Un actor quiso sorprender a su novia pidiéndole matrimonio disfrazado del personaje que interpreta el película de terror. ¡La reacción de ella fue inesperada! ¿Salió corriendo por el pánico?
El mundo del cine de terror ha dejado icónicos personajes que nos han quitado el sueño debido a lo terroríficos que se ven, pero detrás del maquillaje o máscaras, los actores de estas cintas tienen una vida privada.
Un actor de películas de miedo se disfrazó del icónico personaje de terror que interpreta y le pidió matrimonio a su novia. ¿Quieres saber qué dijo ella? Este fue el momento, el tierno momento.
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¿Qué actor le pidió matrimonio a su novia disfrazado de personaje de terror?
Fue David Howard, actor de cintas de terror, quien le pidió matrimonio a su novia, disfrazado de uno de sus personajes, el cual lo ha llevado a la fama que hoy tiene.
Es muy reconocido por interpretar a ‘Art’, el payaso de la saga de películas de terror ‘Terrifier’, la cual se ha vuelto popular entre todos los fanáticos del género.
También le ha dado vida a otros personajes de películas de terror como ‘El Grinch’ en su versión terrorífica, que fue estrenada en el año 2023.
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¿Cómo le pidió matrimonio David Howard a su novia disfrazado de ‘Art’?
David Howard, quiso sorprender a su pareja Jada Christie llegando a una convención de fans que adoran las películas de miedo, disfrazado de ‘Art’, el personaje de la cinta de terror ‘Terrifier’, que lo ha llevado a la fama que hoy tiene.
Vestido de ‘Art’ y con las caracterizaciones del personaje le propuso a su novia si quería casarse con él, a lo que su pareja ¡no entró en pánico, ni salió corriendo! ¡Dijo que sí!
"¡Ella dijo sí!”
El momento fue grabado y viralizado en redes sociales, con lo que muchos internautas reaccionaron con diferentes comentarios:
- “Adorable, pero de miedo “
- "¡El payaso ‘Art’ se casa “
- "¡Muchas felicidades, por más aventuras de miedo juntos”
- "¡Ya dejó las víctimas a un lado y encontro la felicidad “
- ”!David y Jada, que sean muy felices juntos¡ “
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¿Cuántas películas de ‘Terrifier’ hay?
Aunque comenzó como una película de bajo presupuesto, las cintas de terror de ‘Terrifier’ han ganado popularidad entre el público, despu´ss de que en 2016 saliera la primera parte de esta escalofriante historia, los productores decidieron hacer más.
En total hay tres películas de la saga de terror de ‘Terrifier’ y una cuarta ya está en marcha y se estrenará en octubre de este 2026.