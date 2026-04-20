Actor mexicano pasó de trabajar en una fábrica, a ser protagonista de una película ¡por casualidad!

De la noche a la mañana, la vida de Víctor Prieto dio un giro. El ingeniero juarense, quien trabajaba en una fábrica, realizó un casting inesperado y, para su sorpresa, fue seleccionado para protagonizar En el camino, película escrita y dirigida por David Pablos y producida, entre otros, por Diego Luna. El joven nos compartió su experiencia al trabajar en cine.

El actor Víctor Prieto / Francisco Mancera, redes sociales y Mezcalent

¿Por qué Víctor Prieto cambió su trabajo de ingeniero para convertirse en actor?

A Víctor Prieto, de acuerdo con lo que nos contó, jamás le pasó por la cabeza convertirse en actor: “Nunca me llamó la atención este medio. Fue una suerte todo lo que me está pasando. Cuando tenía 8 o 10 años sí veía la tele, pero la vida me hizo crecer rápido. Me salí de casa de mis padres a los 16 años, estudiaba y trabajaba para mantenerme. Cuando llega esta oportunidad, fue un cambio muy brusco, porque no tenía ni idea”.

La oportunidad, relata, le llegó por casualidad: “Nos invitan a hacer una audición en un bar gay. Le mando esto a mi esposo y le digo que vaya, porque a él le gusta más el medio. Me pide que lo acompañe, pero no podía, porque estaba trabajando. Soy ingeniero electromecánico, pero al final fui. Cuando llegamos, pasó él primero y, cuando sale, el jefe de casting me dice: ‘Pasa’. Le respondí que no, pero me metió a la fuerza (ríe). Un mes después, nos hablan a los 2 para que nos presentemos a otra prueba. Al final me dicen que tenía que venir a un callback a la CDMX. Al siguiente día, me habla el director para avisarme que el papel era mío”.

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Película que protagonizará Víctor Prieto / Francisco Mancera, redes sociales y Mezcalent



¿De qué trata la película que protagonizará el actor Victor Prieto?

El filme, que se estrenará en las próximas semanas, aborda el tema de los traileros en Ciudad Juárez, la homosexualidad, el tráfico de drogas y la prostitución como moneda de cambio.

Víctor interpreta el personaje “Veneno”, para el cual requirió de cierta preparación: “Antes de grabar, vine otra vez a la CDMX para un taller de actuación, donde me dieron clases intensivas; después, regresé a Ciudad Juárez a filmar. Cuando leía el guion por primera vez no sabía ni qué hacer, pero me enseñaron a conectar más con mis emociones. Después, ya comprendí la historia y la vida de mi personaje”.

Se trata de un filme LGBT que contiene escenas de intimidad con otro hombre. Víctor comparte que siempre se hicieron con profundo respeto. “Tuvimos una coach de intimidad, quien nos llevó muy bien. Entendí que eso era una mímica. La emoción y transmitir sí fue real, pero ya lo demás es ficción”.

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Víctor Prieto junto a su compañero, Osvaldo Sánchez / Francisco Mancera, redes sociales y Mezcalent

¿Por qué comparan al actor Víctor Prieto con Yalitza Aparicio?

Lo han comparado con el fenómeno que fue en su momento Yalitza Aparicio, la actriz que un día acompañó a su hermana a un casting, sin saber que a los pocos meses ella sería la protagonista del filme Roma: “El destino nos lleva a donde nos quiera llevar. La respeto y admiro por todo lo que ha logrado. Me estoy preparando con talleres y clases. Próximamente tengo un proyecto para Estados Unidos. Quiero explorar muchas cosas. Estoy abierto a hacer cualquier tipo de papel, sobre todo que den mensajes”.

Ahora que es una figura pública, entiende que su vida también se vuelve más visible, por eso está abierto a cualquier tema. Actualmente, vive en matrimonio con su pareja, Hemir, con quien le gustaría adoptar un hijo. “Muchos años fui de clóset. Fue chistoso, porque en enero de hace 2 años salí y la película llegó a mí en octubre. Obvio, mi familia sabía quién era yo, pero ahora estar tan expuesto... Sabía que todos se iban a enterar de que soy bisexual, pero estoy tranquilo”.

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