Hallan muerta a la influencer tras aceptar una falsa oferta de trabajo: hay tres detenidos

A días de darse a conocer la muerte de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años que desapareció el miércoles 15 de abril de 2026 cuando se dirigía a un supuesto empleo, otro caso con el mismo modus operandi vuelve a estremecer a Latinoamérica, pero ahora ligado al mundo de las redes sociales y la fama digital.

Esta vez la víctima fue una influencer. Una promesa de trabajo, una cita que parecía segura y un final trágico. La historia de Katherine Mejía Argueta, conocida en redes como “La mazorca”, ha encendido nuevamente las alertas.

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¿Quién era “la Mazorca”, la influencer asesinada, y cómo construía su carrera en redes sociales?

Katherine Mejía Argueta, conocida popularmente como “la Mazorca”, era una joven influencer hondureña de 18 años que había comenzado a ganar visibilidad en redes sociales gracias a su contenido, personalidad y cercanía con sus seguidores. Aunque su comunidad digital aún era pequeña, ella veía en las plataformas una oportunidad real de crecimiento profesional.

Según los reportes, la creadora de contenido se encontraba emocionada por una presunta oferta de trabajo relacionada con su carrera como influencer, una propuesta que prometía impulsar su presencia en redes sociales y abrirle nuevas puertas. Por ello, decidió acudir a la cita pactada, sin imaginar que se trataba de un engaño mortal.

El miércoles 15 de abril de 2026, Katherine fue reportada como desaparecida tras no regresar a casa ni responder llamadas. La incertidumbre creció rápidamente en redes, donde seguidores y familiares comenzaron a compartir su foto con la esperanza de localizarla.

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Katherine Mejía Argueta, conocida popularmente como “La Mazorca”.

¿Dónde fue encontrada sin vida “La Mazorca” y cómo ocurrió el hallazgo de la influencer desaparecida?

Un día después de su desaparición, el 16 de abril de 2026, las autoridades confirmaron la peor noticia: Katherine Mejía Argueta fue localizada sin vida en una zona rural conocida como La Palmera, cerca de la carretera CA-13, en Tocoa, Honduras.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo presentaba visibles signos de violencia, lo que de inmediato activó protocolos de investigación y un operativo policial en la zona. El hallazgo conmocionó tanto a la comunidad local como a usuarios de redes sociales, donde el nombre de “La mazorca” comenzó a viralizarse acompañado de mensajes de indignación y luto.

El caso se sumó a otros recientes episodios donde mujeres jóvenes son engañadas con promesas laborales falsas, una práctica que ha encendido alarmas no solo en Honduras, sino en varios países de Latinoamérica.

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¿Cómo operó la falsa oferta de trabajo que llevó al asesinato de la influencer “la Mazorca”?

Las primeras indagatorias indican que todo se trató de un engaño cuidadosamente planeado. Katherine habría sido contactada con una oferta laboral falsa, diseñada para atraerla bajo la promesa de impulsar su carrera como influencer.

La joven habría acudido a la cita acompañada de su novio, Óscar Adonis, creyendo que se trataba de un encuentro seguro. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad profesional terminó convirtiéndose en una trampa.

Autoridades y colectivos han advertido que este tipo de casos no son hechos aislados, y han pedido reforzar la prevención y la verificación de ofertas laborales, especialmente cuando se originan en redes sociales.

¿Quiénes están detenidos por el asesinato de “la Mazorca” y cuáles son las líneas de investigación del caso?

Luego del hallazgo del cuerpo, las autoridades de Honduras informaron que hay tres personas detenidas por su presunta participación en el asesinato de la influencer. Entre los detenidos se encuentra Óscar Adonis, novio de “La mazorca”, quien la acompañó a la supuesta cita de trabajo.

Además de él, otras dos personas permanecen bajo investigación mientras se esclarecen los hechos y se determina el grado de responsabilidad de cada implicado.

El caso continúa en desarrollo y las autoridades han reiterado que no se descarta ninguna línea de investigación.