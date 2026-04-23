Exintegrante de Jeans sorprende en redes al anunciar que ya nació su bebé: ¿De quién se trata?

Una de las exintegrantes de la primera etapa de Jeans vive uno de los mejores momentos de su vida, al dar a conocer el nacimiento de su bebé, con lo cual se muestra contenta por este hecho. ¿Quieres saber quién ya se convirtió en mamá? ¡Chécalo!

Una exintegrante del grupo Jeans, ahora JNS reveló que acaba de nacer su bebé. / Foto: Instagram.

Puedes leer: Alberto Vázquez llega a los 86 años y recibe enternecedora felicitación de su hijo: “Celebro tu vida”

¿Quién es la exintegrante de Jeans que reveló el nacimiento de su bebé?

Se trata de Marcela García, exintegrante de la primera etapa de Jeans, que anunció que ya es mamá.

Fue a través de las historias de redes sociales donde la cantante presumió a su bebé y, aunque no compartió muchas fotografías, se le vio contenta.

En una de las pocas imágenes se ve a Marcela con su primera hija y su amiga, así como excompañera de Jeans, Paty Sirvent, que está cargando a la nueva integrante de la familia.

García agradeció a Sirvent por su visita con un tierno mensaje por estar en este momento tan significativo para ella.

“Tqm gracias por venir (...) @patyluoficial”. Marcela García.

Paty Sirvent le respondió esa misma historia de Instagram:

"¡Las adoro amiga linda! Mi felicidades” Paty Sirvent.

En redes sociales, los comentarios no esperaron y hablaron sobre el nacimiento de la hija Marcela García, exintegrante de Jeans:



“La Jeans más guapa del grupo”.

“Felicidades a Marcela. Me alegro de que su bebé esté bien”.

“Felicidades!”.

“¡Marcela! ¡Muchas felicidades a la mujer maravilla”.

“¡En hora buena! ¡Bendiciones a la mamá y a ella”.

Tanto Paty como Marcela mantienen buena relación pese a que el grupo en su primera etapa fue hace 18 años y el reencuentro de la actual alineación sin ellas fue en el 2015 bajo el nombre de JNS.

También puedes leer: Actor de La rosa de Guadalupe, tras agredir a reportero, le rechazan sus disculpas: "¡Matón de barrio!”

¿Quién es Marcela García de grupo Jeans?

Originaria de San Luis Potosí, poco se sabe de la vida de Marcela García, exintegrante de Jeans, ya que tras la separación del grupo se ha mantenido alejada de la vida pública y de los escenarios.

Las pocas veces que se ha visto públicamente o en redes sociales es cuando hay reunión con algunas de sus amigas del grupo, como Paty Sivent.

También ha aparecido y es recordada cuando fue el reencuentro del grupo en 2015 en memorable concierto del Auditorio Nacional de ‘Deja Vu’.

Marcela García estuvo en la última etapa de Jeans en el año 2005 junto a Paty Sirvent, Karla Díaz y Sabrina Rodríguez. Tres años después, el grupo se separó.

Marcela García destacó por su participación en la última etapa de Jeans. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Familia del actor José Ángel Bichir en problemas económicos? Tras arrojarse de edificio... ¡rifan sus joyas!

¿Quiénes son las integrantes de Jeans en la actualidad?

Paty Sirvent relanzó una nueva generación del grupo Jeans que esta integrado por cuatro adolescdntes de entre 12 y 17 años, ellas son: Ferchi, Coni, Any y Alo. Su debut en la industria musical lo hicieron con el tema ‘Baila jeans’, seguido de un cover de ‘Enferma de amor’, tema que se posicionó en el gusto del público cuando fue lanzado por las antiguas Jeans.

Además, de manera paralela, existe el grupo JNS, conformado por algunas de las integrantes de las primeras generaciones de Jeans, que son:



Melissa López.

Regina Murguía.

Angie Taddei.

Estas son las integrantes actuales de JNS, antes Jeans. / Foto: IG: @grupojns

También puedes leer: Tragedia en la música: Muere leyenda del rock; así lo despidieron en redes sociales: “Profunda tristeza”

¿Qué otras exintegrantes de Jeans tienen hijos?

Paty Sirvent es la otra exintegrante de Jeans que se ha convertido en mamá solo una vez, además de Marcela, que ahora ya tiene dos niñas y Tabatha Vizuet que tiene dos.

Respecto a la maternidad mucho se ha especulado si Karla Díaz tendrá hijos. En su momento, se comentó que se separó del grupo JNS debido a que buscaba convertirse en mamá al lado de su marido Dany Dayz. Sin embargo, al momento no han anunciado que se encuentren en la dulce espera. Cabe destacar que rumores de posibles problemas para tener un hijo, también desencadenaron una ola de chismes acerca de un divorcio que la pareja desmintió.