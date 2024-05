Fernanda Castillo se sincera sobre la maternidad: “No hay libreto para ser mamá"

Fernanda Castillo platicó con TVNotas sobre la película ‘El castigo’, de su amigo, el director chileno Matías Bize, que invita a la discusión sobre la maternidad. La historia trata de la desaparición de un niño de siete años en un bosque tras el castigo impuesto por su madre.

“Te deja un nudo en el estómago. Te hace preguntarte muchas cosas. Es un discurso acerca de la maternidad del que nadie se atreve a hablar”.

Fernanda Castillo comparte su opinión sobre la maternidad

“La maternidad está romantizada, pero el día que no te la pasas bien, piensas: ‘Debo tener un problema porque soy la única que no se la pasa bien’. Muchas mujeres no pueden compartir desde la soledad cómo viven su embarazo, las depresiones posparto y la dificultad de maternar y paternar. Es muy difícil la crianza de un hijo”.

Fernanda Castillo

Fernanda Castillo y su pequeño / Instagram: @fernandacga

“Yo no siento más compleja la maternidad por ser actriz, pero sí hay renuncias que tienes que hacer. Ha sido bonito descubrir que mi vida se priorizó desde otro lugar. Tal vez porque fui mamá muy grande (a los 38), y muchas cosas ya las había hecho y cumplido. Hay algo muy fuerte que no entendemos las mujeres hasta que somos mamás: El día que nace tu hijo, la mujer que has sido se muere, y nace otra. Ves la vida desde otro lugar. Tiene que haber un duelo, de perder eso que ya no va a regresar”.

Fernanda Castillo habla del duelo que vive la mujer al ser madre

“Creo que todas las mujeres lo vivimos. El problema es que no se nos permite hablarlo. Decir: ‘Está siendo difícil. Me la estoy pasando mal.’ ¿Por qué no estás festejando que eres mamá? Puedo festejarlo, pero al mismo tiempo puedo vivir el duelo de que perdí algo importante de mí”.

Fernanda Castillo con vestido largo de gala. / Instagram: @Fernandacga

“No hay un libreto para ser mamá. Siempre la vas a cag4r. Hagas lo que hagas, de alguna manera la vas a cag4r”. Fernanda Castillo

“Cada uno tiene que defender lo que le sea importante. Para mí es estar con mi hijo, no perdérmelo. Contenerlo junto con mi pareja. Pero no creo que esa sea la fórmula, ni la verdad. Creo que es lo que me toca vivir y lo que es importante para mí en este momento”.

Fernanda Castillo con abrigo rosa / Instagram: @fernandacga

¿Las nuevas generaciones de mujeres viven un cambio? “Sí. Actualmente buscamos más información, nos contenemos más y buscamos más tribu. Está bien hablar, decir: Me está costando trabajo. No pensar que la pareja es el único equipo que se tiene para criar a un niño. Hace falta comunidad. Hay que construirla. Hacerla de tu familia, con otras mujeres que además viven lo mismo que tú y te pueden entender. Las mamás también tienen que hablar entre ellas para entender sus sentimientos”, finalizó.

