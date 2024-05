Michelle Rodríguez habla como nunca de su relación con Victoria García: “Es un sol, soy la más feliz”

Por primera vez, la actriz Michelle Rodríguez (40 años) habla abiertamente de su relación con la también actriz Victoria García, con quien lleva unos meses de noviazgo.

Michelle Rodríguez habla como nunca de su relación con Victoria García

Platicamos con Michelle y, aunque no le gusta hablar de su vida privada, nos confió, sin miedo al qué dirán: “No está padre vivir con miedo en la vida. Ahora voy aprendiendo a no tener ese miedo y creo que hay que abrazar quiénes somos. Siempre lo digo: ‘Esta soy yo y estoy feliz’”.

Al preguntarle qué la motivó para dar a conocer su relación a través de una fotografía posteada en sus redes sociales aseguró: “No hay un motivo. Te quitas cosas que no te sirven. No tienes que quedar bien con nadie. No eres monedita de oro. Nos cuesta trabajo aprenderlo. Mientras te sientas cómoda con cómo eres, es más fácil. No debemos cuestionar la vida del otro. Cuestiónense la suya”.

Michelle Rodríguez asegura que está muy feliz junto a Victoria

“Es una relación que lleva poco tiempo, aunque parece que es mucho. Me llena mucho el corazón. Todos saben que no pero ella me tiene así, muy contenta”. Michelle Rodríguez

“Me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Gané. Es un sol. Soy la más feliz”, agregó.

Michelle / Instagram: @michihart / X

¿Qué dijo Michelle Rodríguez sobre su contundente cambio de imagen?

Respecto a los cambios físicos y emocionales que ha experimentado, comentó: “Siento que estoy todo el tiempo en constante reconstrucción.

Michelle Rodríguez “No siempre es fácil. Tienes que vencer tus creencias. Todas las cosas que antes creías necesitar y ahora ya no. Es muy complicado, pero eso es padre. Estoy dando un salto hacia dentro para evolucionar”.

“Tenemos que respetar quiénes somos. Ya no se habla de los cuerpos ajenos. Hay que aprender a amar quiénes somos. También nos damos cuenta de la v¡0l3nc¡4 que nos rodea”, concluyó.

Michelle se mostró más delgada en redes. / Instagram: @michihart / X

